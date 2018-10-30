على ماذا يجب أن يحتوي الفطور الصباحي لطلاب المدارس؟

كوب من الحليب او اللبن يعتبر فطور مثالي لطلاب المدارس

تعد وجبة الفطور هي الوجبة الأهم خلال اليوم، وكما يقول المثل: افطر ملكاً، وتغذى وزيراً، وتعشى فقيراً.

يحتاج طلاب المدارس إلى الطاقة للقيام بنشاطاته اليومية المختلفة، ويتم الحصول على هذه الطاقة عن طريق تناول الطعام، وغالباً يتناول الطالب ما يعادل ثلاث وجبات يومياً تتكون من الفطور والغداء والعشاء، والتي تحتوي على مختلف أنواع العناصر الغذائية المهمة مثل:

1- النشويات: يفضل أن تكون نشويات معقدة مثل الخبز ويمكن أختيار الخبز الأسمر وحبوب الافطار الكاملة والشوفان.

2- كوب من الحليب او اللبن .

3- الخضار و الفواكه: يمكن إضافة حبة من الفاكهة إلى وجبة الافطار مثلاً حبة موز أو حبة تفاح ، وللأطفال الذين لا يحبون الخضار يمكن إضافتها إلى الساندويش مثلاً شرائح من الخيار أو البندورة أو الخس المفروم أو جزر مبروش للساندويش.

4- يفضل تجنب تناول الحلويات و السكريات خلال وجبة الإفطار فهي لا تمد الجسم بالطاقة اللازمة لفترة أطول و عند استبدالها بوجبة صحية فإن مستوى السكر بالدم سوف يرتفع تدريجياً و بالتالي يمد الدماغ بالطاقة اللازمة.

المزيد:

أفكار وجبات سهلة وسريعة للعودة إلى المدرسة

6 نصائح حتى لا يمل الأطفال من وجبات الطعام المدرسية