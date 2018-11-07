طبيب البوابة: فوائد الفلفل الأخضر للريجيم

تناول الخضروات بشكل منتظم يساعد على تحسين العمليات الحيوية بالجسم وبالتالي الحماية من العديد من المشاكل الصحية، حيث تحتوي الخضروات على كم كبير من العناصر الغذائية الهامة للصحة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على توازن الجسم.

الفلفل الأخضر هو واحد من أهم الخضروات التي تعتني بالصحة، ومن أهم أدواره هو الحماية من السمنة المفرطة والمساعدة على التخلص من الوزن الزائد بصورة طبيعية دون الإضرار بالجسم أو التعرض لمشاكل صحية.

يحتوي الفلفل الأخضر على فيتامين A ونسبة عالية من C والبوتاسيوم، وحمض الفوليك والألياف الغذائية، بالإضافة لنسبة عالية من مضادات الأكسدة والسكريات الطبيعية.

فوائد الفلفل الأخضر للريجيم:

يساعد الفلفل الأخضر على تحسين الهضم بالجسم وتحفيزه.

من أفضل الخضروات التي تساعد على تقليل مستوى دهون الجسم.

يساعد على كبح الشهية والشعور بالامتلاء.

يزيد من عملية تحفيز الأيض والتمثيل الغذائي.

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية