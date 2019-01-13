الفلفل الحلو المحشي بالذرة والكينوا

الفلفل المحشي بالذرة والكينوا، والفاصوليا السوداء وأطنان من التوابل.

المكونات:

¼ كوب من الكينوا غير المطبوخة

1 كوب مرقة دجاج (أو ماء)

2 فلفل كبير (أي لون)

1 ملعقة طعام زيت زيتون

½ كوب حبات الذرة الحلوة

½ بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعمة

1 حص ثوم مفروم

½ باوند من الديك الرومي

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

¾ ملعقة صغيرة من التوابل المجففة

½ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

½ ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة شاي فلفل حريف

½ علبة من الفاصوليا السوداء ، مشطوفة ومشفرة *

8 أونصة علبة صلصة الطماطم

½ كوب من جبنة التشيدر الحادة

كزبرة طازجة ، للزينة

الطريقة:

أولاً ، قم بإعداد الكينوا: قم بخلط الكينوا ومرق الدجاج (أو الماء) في قدر صغيرة ، واغلى المزيج. اخفض الحرارة إلى أن ينضج على نار خفيفة ، ثم قم بطهيها لمدة 14-15 دقيقة ، أو حتى تمتص كل السوائل. دع الكينوا يرتاح ، مغطى ، لمدة 5 دقائق ، ثم يحرك بالشوكة. اجلس جانبا.

في هذه الأثناء ، تقطع الفليفلة من النصف طوليا وتزال البذور والأغشية البيضاء. يرتب الفلفل في الصينية.

يسخن الفرن إلى درجة 375.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. عندما يصبح الزيت ساخناً ، تضاف الذرة والبصل والثوم ، ويطهى لمدة 5 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر.

يُضاف الديك الرومي ويُطهى لمدة 6 دقائق تقريبًا مع التقليب حتى لا يصبح لونها ورديًا.

نضيف مسحوق الفلفل الحار ، الزعتر والكمون والملح و والفلفل ونطهو لمدة دقيقة واحدة.

بعد ذلك ، تضاف الفاصوليا وصلصة الطماطم والكينوا المطبوخة وتطبخ لمدة 5 دقائق أخرى.

تقسم الحشوة على انصاف الفليفلة الحلوة. توضع الفليفلة في الصينية، وتغطي بورق الالمنيوم. تخبز لمدة 30 دقيقة (أو حتى يصبح الفلفل طري).

توال الرقاقة عن الفلفل ، ثم تضاف الجبنة المبشورة عليها ، وتخبز لبضع دقائق أخرى لإذابة الجبن.

تقدم مع الكزبرة.