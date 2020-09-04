فوائد زيت الاستحمام للبشرة البشرة الحساسة

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الاستحمام يعد مثاليا للبشرة الحساسة وبشرة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد العصبي، حيث إنه يخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة ويعمل زيت الدش على ترطيب البشرة وإمدادها بالدهون، كما أنه يمتاز بأُس هيدروجيني يبلغ 5.5، ومن ثم يحافظ على الطبقة الحمضية الحامية للبشرة.

وقال الخبراء إن هذا الزيت ينظف البشرة وينقيها ويعطرها، ولفتوا إلى أن زيوت الاستحمام تلعب دورا مهما في ترطيب البشرة ومحاربة جفافها، إلى جانب التخلص من التوتر والشعور بالتالي بالاسترخاء، وذلك بسبب فوائدها المغذّية وروائحها المهدئة.