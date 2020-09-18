الفوائد الجمالية للكركم

للكركم فوائد عديدة وقوية تتمثل في كونه مضاد للالتهابات والميكروبات والأكسدة، وتشير أبحاث طبية متداولة لأهميته في ما يتعلق بصحة الدماغ والقلب والأمعاء، كذلك في الحد من آلام التهاب المفاصل، بخلاف قدرته على تحسين صحة البشرة ومكافحة مختلف الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما.

1- فوائده للبشرة

- الكركم علاج مثالي لبعض أنواع التهابات الجلدية التي تصيب البشرة ومناطق أخرى بالجسم، بسبب مادة الكركمين ذات التأثير المضاد للالتهابات.

- أظهرت دراسات أن عنصر الكركمين النشط في الكركم، يمكن أن يقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما يعمل على الحد من فقدان مرونة الجلد بسبب التعرض المستمر لأشعة. أضف إلى قدرته على منع البكتيريا من الانتشار باعتباره مطهر طبيعي، ما يساعد على محاربة حب الشباب.

- يمكن لعشبة الكركم تحفيز الدورة الدموية، والتي بدورها تساعد على الحد من الانتفاخ و سواد الجفون، الذي ينجم عن ضعف الدورة الدموية.

- بفضل قدرته المضادة للأكسدة، يمكن للكركم تحسين وظيفة خلايا غشاء الجلد، والتي سوف تساعد على منع وعلاج علامات التمدد.

- يستطيع الكركم ترطيب الجلد، وإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يتيح إطلالة تتميز بالنعومة والإشراق.

- لمضادات الأكسدة القوية في الكركم، القدرة على شفاء الجروح، ومنع التشققات ، كما أنه علاج فعال لإزالة الشعر الطبيعي وجذور الشعر غير المرغوب فيها.

- أظهرت الدراسات أن كلا من الاستخدام الموضعي و تناول الكركم يمكن أن يحسن أعراض الصدفية واضطراب المناعة الذاتية التي تسبب تراكم خلايا الجلد على بعضها البعض، وهي السبب في وجود بقع ذات قشرة.

2 - طرق مختلفة لاستخدام الكركم لصحة البشرة

- غسول الكركم

وجدت دراسة أن زيت الكركم العطري يستطيع في غضون ثلاثة أسابيع من استخدامه موضعيًا، أكساب البشرة توهج ولمعان. ويُصنع الغسول بإضافة بضع قطرات من زيت الكركم العطري إلى كريم أو مرطب زيتي.

- عجينة الكركم لعلامات التمدد

تُصنع عجينة الكركم لعلاج علامات التمدد، عن طريق خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، وملعقة صغيرة من الكركم وعصير الليمون. يُمزج هذا الخليط ويوضع على المناطق المتضررة مرتين في اليوم.

- ازالة شعر الوجه بالكركم

ضعِ نصف كوب من الحليب البارد، ومثله كوب من الدقيق، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم، وملعقة كبيرة من ملح البحر، تخلط هذه المكونات جيدا حتى لتتحول إلى عجينة ناعمة. قومي بوضعها على المناطق التي ترغبين في وقف نمو الشعر بها. اتركيها لمدة 10-15 دقيقة أو انتظر حتى يبدأ القناع يجف، ثم اشطفي بالماء الدافئ.

- عجينة الكركم لعلاج الصدفية

تصنع بمزيج من مسحوق الكركم والماء بنسبة 1:2، ثم نضع الخليط على لهب بسيط حتى يتحول إلى عجينة. ندعه يبرد ونقوم بوضعه على المنطقة المصابة. لف قطعة من الشاش حول المنطقة واتركها ليلاً. في صباح اليوم التالي، قومي بإزالة الشاش واشطفٍ بشرتك بالماء الدافئ.

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