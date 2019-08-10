الفوائد الصحية المفاجئة للعلاج بالطين

في بعض الأحيان ، الطبيعية هي أفضل طبيب! فهي تمتلك القدرة على حل الكثير من المشكلات من الجذور دون الآثار الجانبية التي تتركها الأدوية. الأرض غنية بالعديد من المعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تشفي أجسامنا بشكل كلي وتساعدك على أن تعيش أسلوب حياة أفضل.

العلاج بالطين هو أحد العلاجات الرائعة التي يمكنك استخدامها لحل الكثير من الأمراض. يمكن أن يساعد العلاج بالطين على تحسين صحتك بالعديد من الطرق - من تحسين بشرتك ، الى التخلص من الطفح الجلدي ، فضلاً الى تجنب الامراض الموسمية.

وفقًا لمعتقدات الأيورفيدا ، يتكون جسمنا من خمسة عناصر أساسية هي الأرض والماء والهواء والنار والأثير. الطين (أو الأرض) ، لديها القدرة على شفاء الجسم من الداخل وتصحيح أي خلل. يحتوي الطين على الكثير من المعادن الحيوية التي تحارب السموم السيئة في الجسم. نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، يمكنه أيضًا علاج الكثير من المشكلات الصحية المزمنة وعلاج الأمراض أيضًا. فيما يلي 5 فوائد من هذا العلاج بالطين:

أنه يحسن الهضم

للطين تأثير قوي على امتصاص وتخفيف السموم السيئة في الجسم مما قد يجعلك مريضًا. إن تطبيق طبقة من الطين حول المعدة يعمل أيضًا على تحسين عملية الهضم في الجسم وإزالة السموم بشكل طبيعي وفي نفس الوقت تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

يحارب الصداع أو الحمى

العلاج بالطين يمكن أن يساعد. يمكن أن يؤدي تطبيق عبوات طينية حول منطقة البطن إلى مقاومة الحرارة الزائدة وتبريد الجسم من الداخل. كما أنه يوفر الإغاثة بشكل أسرع أثناء ضربات الحرارة عندما تصاب بصداع سيء. على عكس الأدوية ، فإن العلاجات البديلة مثل هذه ليس لها آثار جانبية.

بشرة جيدة

أكبر فائدة للطين هو علاج مشاكل البشرة. وفقا للأيورفيدا ، فإن الطين يزيل السموم ويتحكم في الآثار السيئة للبيتا في الجسم. في الوقت نفسه ، يزيل الطين سموم البشرة من أي شوائب ، مما يترك لك بشرة أكثر نعومة. يمكن أن يساعدك أيضًا على تطهير بشرتك أثناء التلوث.

يتخلص من التوتر

نظرًا لأن الطين يبرد في طبيعته ، فغالبًا ما يتم وصف هذا العلاج بواسطة المعالجين الطبيعيين والمعالجين البديلين للتعامل مع المشكلات العصبية مثل التوتر واضطرابات النوم والقلق بالإضافة إلى عرق النسا واضطرابات ما بعد الصدمة. إنه يمتص السموم السيئة من السطح وينظف الممرات المسدودة أو المتوترة حول الدماغ.

مفيد للعيون

نظرًا لأننا نقضي قدرًا كبيرًا من اليوم أمام الشاشات ، فإن عيوننا لا تسترخي في الواقع. منذ العصور القديمة ، كان يعتقد أن المشي حافي القدمين في الوحل أو ببساطة تطبيق طبقة رقيقة حول العينين يجدد شبابها ويعزز صحة العين. يخفف الطين من التوتر ويمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الالتهابات والحساسية. ادعت الدراسات أيضًا أن الحمامات الطينية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالزرق مع تقدمك في العمر.