هل تحب الفواكه ولكنك مريض بالسكري؟ جرب هذه الاصناف

إذا كنت مصابا بمرض السكري ، فلا بد وانك سمعت جميع المعلومات المتضاربة حول الحميات الصديقة للسكري. وأكثر الاعتقادات الخاطئة شيوعًا هي أن الفواكه يجب ألا تكون جزءًا من نظامك الغذائي. وهذا غير صواب.

وفقا لدراسة أجريت في عام 2013 ، يمكن أن تكون الفواكه جزءًا من خطة وجبات مرضى السكري. ويجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أن يهتموا بتناول الكربوهيدرات لأنها تؤثر بشكل مباشر على مستوى سكر الدم.

وبحسب الأطباء فأن مرضى السكري بحاجة لاخذ مؤشر نسبة السكر بعين الاعتبار، بالإضافة الى نسبة السكر في الفواكه، عندما تكون السكريات في الفاكهة على الجانب الأعلى، هذا يعني ان هناك المزيد من التقلبات في مستوى السكر في الدم. الثمار مفيدة لصحتك العامة ، ولكن الألياف المضافة يجب أن تكون جزءًا مهمًا من خطة وجبات مرضى السكري.

لكن هذا لا يعني أن مرضى السكر يجب أن يتجنبوا الفواكه تمامًا. إذا كنت شخصًا يعاني من تقلبات عالية ، فإنك بحاجة إلى التحكم في الحصص الغذائية، واستشارة خبير التغذية.

هناك فاكهة يوصى بتناولها:

الكمثرى: هذه الفاكهة لديها مؤشر نسبة سكر 38. وهي الخيار الأكثر صحة ويفضل تناولها مع القشر.

البرتقال: يحتوي البرتقال على مؤشر نسبة سكر 40. وبصرف النظر عن احتوائه على فيتامين (ج) ، يقدم البرتقال جرعة جيدة من الألياف.

الكرز: الكرز لديها مؤشر نسبة سكر 20 فقط وهو غني بالمواد الغذائية. غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف ، والكرز جيدة لجهازك المناعي والقلب.

الجريب فروت: الحمضيات لديها مؤشر نسبة سكر 25. يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف وبعض المواد الغذائية الغنية. يساعد الجريب فروت على الحفاظ على وظيفة القلب الصحية وجيدة للهضم.