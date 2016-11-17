أهمية استخدام الفوط اليومية

تستخدم هذه الفوط خصيصاً لنظافة المنطقة الحساسة الأنثوية

تُساعد الفوط اليوميّة على التصدّي للمفاجآت غير المتوقّعة، التي تطرأ على يوميّات الإناث، كالطمث في غير موعده، في حال من يعانين من عدم انتظام الدورة الشهريّة، أو التبوّل اللاإرادي نتيجة الضحك بشدّة أو العطس أو رفع الأشياء الثقيلة.

تستخدم هذه الفوط خصيصاً لنظافة المنطقة الحساسة الأنثوية. فالنساء عموماً يستخدمنها عندما تحصل لديهن إفرازات مهبلية، منها الإفرازات المخاطية الزائدة. كما وأن هناك أيضا من يستخدمنها بشكل يومي.

4 أسباب لاستخدام هذه الفوط:

● امتصاص الإفرازات المهبلية التي يصاحبها شعور بالرطوبة واللزوجة. وتعد هذه الإفرازات أمرا طبيعيا على مدار الشهر. فالفوط اليومية تجعل المرأة تشعر بالراحة، كما وتحافظ على نظافة ملابسها الداخلية.

● الإجراء احتياطي، إذ أنها تعمل على الاستعداد لما هو غير متوقع. فإنه ليس من غير المعقول أن تحيض المرأة، والفتاة خصوصا، في أوقات غير متوقعة، وخاصة في المرات القليلة الأولى من الحيض.

● التقاط فيض الدكة، فهذه الفوط تستخدم بشكل فعال لدى مستخدمات الدكة، إذ يكون من المهم أن يكون هناك خطة احتياطية. فالفوط اليومية يمكن أن تلتقط فيض الدكة، ما يساعد على إبقاء الملابس الداخلية نظيفة وجافة.

● امتصاص العرق والرطوبة، فخلال التدريبات المرهقة أو ممارسة الرياضة وفي الأيام الحارة والرطبة، يكون العرق في الملابس الداخلية مزعجا. أما الفوط اليومية، فتمتص الرطوبة، وتسحبها تحت السطح للمساعدة على الشعور بالانتعاش.

3 نقاط تجعل الفوط اليومية مميزة:

● هناك أحجام وأشكال لتناسب كل الألبسة الداخلية وكل نوع من التدفق. وذلك لإضفاء الطابع الشخصي على هذه الفوط.

● تمتلك هذه الفوط طبقات للتنفس لتساعد على إبعاد السوائل والروائح عن الجسم للحفاظ على الجفاف والنظافة والانتعاش.

● الفوط اليومية تأتي رقيقة وناعمة فبالكاد تتم ملاحظة وجودها، ما يمنح القدرة على الاستمتاع بالوقت والطاقة للتركيز على متعة الأشياء.

ويجب أيضاً أن تستبدل الفوطة بعد التبول أو كل ساعتين لأن هذه الإفرازات والمخاط هي في الحقيقة أوساخ يتم خروجها بشكل طبيعي عن طريق المهبل. فإن لم تستبدلل الفوطة بعد التبول، فإن البكتريا والأوساخ تخلط معا وتتراكم في الفوطة.

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