طريقة عمل الفول الأخضر باللبن

يعد الفول من البقوليّات، وتكون ثماره على شكل جراب أو قرون تحوي بداخلها حبّات الفول، ويمكن استخدامه أخضراً بجرابه، أو تجفيفه واستخدام الحب فقط، وهناك العديد من الوصفات الخاصّة بالفول الأخضر فيمكن إعداده بالبصل والزيت وأكله مع الخبز، أو كشوربة مع اللحم أو الدجاج، أو بإضافة مع اللبن واللحم.

المقادير:

نصف كيلو فول أخضر.

نصف كيلو لحم عجل.

قرص لبن جميد.

رأسا بصل.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغير فلفل أبيض.

ملح حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق زيت نباتيّ.

ثلاثة حبات هيل.

عود قرنفل.

ثلاثة أوراق غار.

طريقة التحضير:

- أولاً انقعي قرص اللبن في كوبين من الماء.

- ثم قطِّعي اللحمة لمكعبات كبيرة نسبيّاً، واغسليها بالماء البارد، ثم ضعيها في قدر مع كميّة مناسبة من الماء البارد على النار.

- أزيلي بالملعقة الرغوة البنيّة التي ستظهر على وجه الماء بعد أن يغلي، ها ، ثمّ قطعي البصلة أرباع، وأضيفيها للحم مع حبات الهيل، وورق الغار، وعود القرنل، واتركيها حتى تنتضج، ولتقليل الوقت اللازم في الطهو استخدمي طنجرة الضغط.

- اغسلي قرون الفول جيّداً، ثمّ قطعيها قطعاً صغيرة نسبيّاً، مع مراعات إزالة الأطراف والخيوط الممتدة منها لباقي القرن.

- افرمي رأس البصل الآخر فرماً ناعماً.

- في قدر آخر على النار ضعي الزيت النباتي مع البصل وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الفول مع ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأبيض، والكركم.

- خفّفي النار حتى تنضج.

- أزيلي الشوائب والبصل التوابل عن اللحم.

- اهرسي قرص اللبن بعد نقعه، ثمّ ضعيه في قدر على الماء مع مائه، وحركيه حتى يغلي.

- وأخيراً، أضيفي قطع اللحم، والمرق للبن وحركيه، ثم أضيفي الفول، واتركي المكونات على النار قليلاً حتى تغلي وتمتزج المكونات، وصحتين وعافية.

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