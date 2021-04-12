القساح: حالة مؤلمة نادرة تصيب القضيب

يتأثر جسمنا بطرق مختلفة غير عادية وغريبة في شكل أمراض وحالات صحية نادرة. الانتصاب المستمر هو أحد هذه الحالات النادرة التي تؤثر على قضيب الرجل . يقال أن الرجال في الثلاثينيات من العمر معرضون للإصابة ب هذه الحالة ... ...

هناك نوعان من الانتصاب المستمر - قساح منخفض التدفق (قساح إقفاري) وقساح عالي التدفق (قساح غير إقفاري). تتميز الحالة بالانتصاب اللاإرادي المطول الذي يستمر حتى مع عدم وجود إثارة جنسية يمكن أن تستمر لمدة أربع ساعات أو أكثر. في حالة قساح التدفق المنخفض ، يلزم العلاج الفوري.

الأعراض الشائعة للقساح

- قضيب منتصب مؤلم

- طرف رخو مع قضيب منتصب صلب

- الانتصاب الذي يستمر لأكثر من أربع ساعات أو أكثر

ما الذي يسبب الانتصاب المستمر؟

- المايلوما المتعددة

- ادوية ضعف الانتصاب

- اضطراب التمثيل الغذائي

- فقر الدم المنجلي

- قصور الانتباه وفرط الحركة

- أدوية ترقق الدم

- العلاج بالهرمونات

- سرطان الدم

تشخيص وعلاج الانتصاب المستمر

يمكن لبعض اختبارات الدم البسيطة تشخيص كل من قساح التدفق المنخفض وقساح التدفق العالي. يشمل الاختبار الشائع لاكتشاف الحالة

- تحاليل الدم

- الموجات فوق الصوتية

- قياس غازات الدم

- اختبارات السموم

يتطلب كلا النوعين من الانتصاب المستمر طرقًا مختلفة للعلاج. في حالة الانتصاب المطول ، فإن أول طريقة علاج موصى بها هي وضع الثلج. إذا لم يهدأ هذا الانتصاب ، فقد تكون هناك حاجة للحقن.

تتضمن الطريقة حقن الدواء في القضيب لتقليص الأوعية الدموية. تشمل الطرق الأخرى إزالة الدم الزائد من القضيب من خلال اجراء طبي.

إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي الانتصاب المستمر إلى ضعف دائم في الانتصاب بسبب تلف الأنسجة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

نصائح لحل الخلافات المالية بين الزوجين!

طبيب البوابة: طرق لتخفيف قلقك قبل الانفصال عن شخص ما