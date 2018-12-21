القشعريرة...أسبابها وعلاجها
من أسباب القشعريرة التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية
مصطلح “قشعريرة” يشير إلى الشعور البارد الذي يرافقه الارتجاف أو الاهتزاز ، القشعريرة يمكن أن يكون مصحوبا برفع الشعر على جلدك بعد التعرض ل بيئة باردة ، كما يمكن لل كلمة أن تشير أيضا إلى حلقة من يرتجف مع شحوب و الشعور بالبرد .
فالقشعريرة ( الاتجاف ) قد يحدث في بداية الإصابة ، وعادة ما ترتبط بالحمى . وتسبب قشعريرة بواسطة تقلص العضلات والاسترخاء السريع .
فهي طريقة الجسم على إنتاج الحرارة عندما يشعر بالبرودة في كثير من الأحيان التنبؤ القادمة من الحمى أو زيادة في درجة الحرارة الأساسية للجسم .
اسباب القشعريرة:
ما يسبب القشعريرة عندما تقوم عضلاتك بتوسيع مرارا والتعاقد لتوليد الحرارة . يمكن أن يكون ثابتا ويستمر لمدة ساعة ، أو أنه يمكن أن يحدث بشكل دوري ، مع كل حلقة دائمة لعدة دقائق .
يمكن أن يحدث قشعريرة بعد التعرض لبيئة باردة . حدوثها أيضا كاستجابة لعدوى بكتيرية أو فيروسية التي تسبب الحمى ، وترتبط عادة مع الشروط التالية: البكتيرية أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسية
وهناك اسباب مثل :
- التعرض ل بيئة باردة
- الالتهابات الفيروسية والبكتيرية
- التهاب المعدة والأمعاء البكتيرية
- نزلات البرد
- عدد كريات الدم البيضاء المعدية
- إنفلونزا
- التهاب السحايا
- الالتهاب الرئوي
- بكتيريا الحلق
- التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي
- التهابات المسالك البولية مثل التهاب الحويضة والكلية
علاج قشعريرة في المنزل:
المعاهد الوطنية للصحة توصي بالإرشادات التالية لعلاج حمى القشعريرة في البالغين والأطفال (NIH):
الرعاية المنزلية للكبار:
عادة ما يقوم العلاج على ما إذا كانت مصحوبة قشعريرة الخاص بك عن طريق الحمى ، وكذلك على شدة الحمى .
إذا كانت الحمى الخاص بك هو معتدل (102 درجة فهرنهايت أو أقل) وكان لديك أي أعراض أخرى خطيرة ، لا تحتاج لرؤية الطبيب . يجب عليك الراحة وشرب الكثير من السوائل .
العلاج الطبي للقشعريرة:
طبيبك سوف يطلب منك للحصول على تفاصيل حول قشعريرة الخاص بك ، والحمى ، بما في ذلك:
• هل القشعريرة فعلا تجعلك اهتزاز أو لا أنت فقط تشعر بالبرد؟
• ما كان أعلى درجة حرارة الجسم التي رافقه أيضا قشعريرة؟
• هل كان لديك مرة واحدة فقط أو قشعريرة وكنت قد تتكرر نوبات من القشعريرة؟
• منذ متى تشعر بالقشعريرة ؟ منذ طفولتك شعرت بالحساسية؟ ام أنها فجأة؟
• ما هي الأعراض الأخرى الخاصة بك؟
الحمى (التي يمكن أن تصاحب قشعريرة ) هي استجابة الجسم الطبيعية ل مجموعة متنوعة من الظروف ، مثل العدوى . إذا كانت حمى خفيفة ( 102 درجة فهرنهايت أو أقل) مع عدم وجود آثار جانبية ، لا يلزم العلاج المهني بل يمكن المعالجة بشرب الكثير من السوائل والحصول على الكثير من الراحة .
التبخر يبرد الجلد ، وبالتالي يقلل من درجة حرارة الجسم . تسفيج مع الماء الدافئ مريح (حوالي 70 ° F ) قد يساعد على التقليل من الحمى . الماء البارد ، رغم ذلك ، هو غير مريح و يمكن أن يزيد من الحمى لأنها يمكن أن تؤدي إلى قشعريرة .
الأدوية مثل اسيتامينوفين فعالة لمكافحة حمى و قشعريرة .
القشعريرة هي أحد الأعراض الهامة مع بعض الأمراض مثل الملاريا .
قشعريرة شائعة في الأطفال الصغار . الأطفال يميلون إلى تطوير الحمى أعلى من الكبار . حتى المرض الطفيف يمكن أن ينتج الحمى العالية في الأطفال الصغار .
الرضع لا تميل إلى تطوير قشعريرة واضحة ، ولكن ينبغي الإبلاغ عن أي حمى في الرضيع 6 أشهر أو الأصغر سنا إلى موفر الرعاية الصحية . وينبغي أيضا ذكرت الحمى عند الرضع من 6 أشهر إلى 1 سنة إلا إذا كان الأصل هو معينة من قضيته .
الأشياء الأخرى لمساعدة الطفل يشعر بمزيد من الراحة وتشمل :
إلباس الطفل ملابس خفيفة ، وتوفير السوائل ، والحفاظ على غرفة باردة ومريحة .
هناك تصلب في الرقبة ، والارتباك ، والتهيج ، أو تباطؤ .
هناك سعال شديد وضيق في التنفس ، آلام في البطن أو حرق ، أو كثرة التبول .
طفل تقل أعمارهم عن 3 أشهر لديه درجة حرارة من 101 درجة فهرنهايت أو أكثر .
الطفل ما بين 3 أشهر و 1 سنة يعاني من الحمى التي تستمر أكثر من 24 ساعة .
لا تزال حمى أعلاه 103 ° F بعد 1-2 ساعات من العلاج المنزلي .
حمى لم يتحسن بعد 3 أيام ، أو استمرت أكثر من 5 أيام .
ما يمكن توقعه في مكتب زيارة لك
فإن مقدمي الرعاية الصحية اتخاذ الخاص بك التاريخ الطبي ، وإجراء الفحص البدني .
الاختبارات الجيدة وتشمل :
الدم ( مثل CBC أو الفرق الدم) و اختبارات البول ( مثل تحليل البول )
الدم
البلغم
البول
الاشعة السينية للصدر
العلاج يعتمد على مدى فترة طويلة إذا استمرت القشعريرة والأعراض المصاحبة (وخاصة الحمى) .
دراسات وابحاث:
اكدت الدراسات البريطانية ان ما يسبب القشعريرة عندما تقوم عضلاتك بتوسيع مرارا والتعاقد لتوليد الحرارة . يمكن أن يكون ثابتا ويستمر لمدة ساعة ، أو أنه يمكن أن يحدث بشكل دوري ، مع كل حلقة دائمة لعدة دقائق .
يمكن أن يحدث قشعريرة بعد التعرض لبيئة باردة . حدوثها أيضا كاستجابة لعدوى بكتيرية أو فيروسية التي تسبب الحمى ، وترتبط عادة مع الشروط التالية: البكتيرية أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسية .
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