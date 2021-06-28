5 نصائح تساعد على تخفيف الوزن أثناء الصيف

مع اقتراب فصل الصيف يستعد الكثير من الناس لقضاء أجازته الصيفية باختيار إحدى الفنادق والمنتجعات الساحلية للاستمتاع بمناخ ساحلي رائع وللتخلص من الأعباء والضغوط النفسية، لكن على الرغم من المتعة التي يلاقيها الكثير من الناس في فصل الصيف إلا أنهم يشكون من زيادة الوزن نتيجة تناول كميات كبيرة من الأغذية والوجبات السريعة التي تزيد من الوزن سريعًا.

نقدم لك بعض النصائح التي تساعدكِ في التجنب من الإصابة بالسمنة خاصة في فصل الصيف لتستمتعي بصيف ممتع وخالٍ من زيادة الوزن المزعجة.

وجبات خفيفة

قومي باختيار الوجبات الخفيفة وابتعدي عن تناول الوجبات الثقيلة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تخزن في الجسم على هيئة دهون، كأن تبتعدي عن تناول الوجبات المقلية واستمتعي بالوجبات المشوية فهي أكثر صحية وأقل ضررًا على صحة الجسم ورشاقته.

المياه

قومي بتناول كميات كبيرة من المياه في فصل الصيف لا لتجنب العطش وحسب وإنما لتقية جسمك من السموم التي تخزن به وللتخلص من الدهون وللحماية من الإفراط في تناول الطعام نتيجة الشعور بالعطش أو الجوع فالمياه تعزز من الشعور بالشبع.

الرياضة

قومي بممارسة التمارين الرياضية في فصل الصيف خاصة إذا رغبت في خسارة نسبة كبيرة من وزنك حيث تساعد درجات الحرارة المرتفعة على خسارة الوزن بشكل أكبر من فصل الشتاء، كما يمكنك أن تمارسي في فصل الصيف العديد من الرياضات الممتعة التي تمكنك بسهولة من خسارة الوزن كممارسة السباحة والتمشية والجري على الشاطئ.

الفواكه والخضروات

قومي بتناول الخضروات والفواكه كوجبات سناك خفيفة بين الوجبات الرئيسية للاستمتاع بجسم رشيق وخالٍ من الدهون المخزنة، حيث تقل السعرات الحرارية بالخضروات والفواكه وتمد الجسم بالقيم الغذائية التي يحتاجها.

الدقيق الأبيض

قومي بالابتعاد عن تناول الخبز الأبيض أو الأغذية التي تحضر باستخدام الدقيق الأبيض كالبيتزا لتجنب اكتساب سعرات حرارية تساعد على تخزين الدهون بالجسم.

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