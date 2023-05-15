القميص الأبيض.. قطعة لا يكتمل بدونها الصيف‎‎

بلا شك يعد القميص الأبيض من بين القطع القليلة التي تعتبر من الكلاسيكيات أو القطع التي مهما مر عليها الكثير من الوقت فإنها لا يمكن أن تتفادى مع الزمن.

القميص الأبيض بمثابة الأرضية أو الأساس للعديد من الإطلالات الناجحة سواء كانت نهارية أو ليلية أو لأي نشاط آخر. ومع بعض النصائح المتعلقة بتنسيق هذه القطعة ستحصلين وبلا شك على إطلالة مضادة للوقت والزمن وستبدين امرأة متجددة ونشيطة وعملية.

القميص الأبيض من القطع التي تضفي طابع الجدية على الإطلالات وتعطي شعورا بالثقة والقوة.

القميص الأبيض من أساسيات فصل الصيف:

كما نعلم فإن كل من الألوان والقصات والألوان التي تجتمع في تصميم الملابس المختلفة، لها تأثير كبير على عين الرائي فالتصاميم ذات الخطوط المائلة والمنحنية تعطي شعورا بالرقة والنعومة عكس التصاميم التي تكون بخطوط واضحة وحادة فإنها تعطي شعورا بالقوة والدراماتيكية والسلطة، تماما كما في ممشى عروض ربيع وصيف 2023 فقدمت دار ديور القميص الأبيض بأسلوب رومانتيكي وحالم وأثيري بخطوط منحنية وصور ظلية خارجية (سيلويت) ناعم وهادئ بحجم أنثوي وكبير مما أضفى للاطلالات المختلفة طابع رومانسي ورقيق.

أما بالنسبة للتنسيق فاختارت ماريا جراتسيا كيوري تنسيق فرنسي بطابع ديور بحت، فنسق القميص مع كل من التنورة القصيرة بخصر عالي بأسلوب دبور التقليدي ونسق تارة اخرى مع بنطال دينيم أزرق اللون.

أما بالنسبة لدار كارولينا هيريرا في نيويورك فكان أسلوب التنسيق مستوحى من امرأة كارولينا هيريرا التي كما تصفها الدار ناعمة كبتلات الورد في الربيع.

نسق القميص الأبيض مهذب التفاصيل بالاكمام المنحنية مع بنطال جاباردين اسود وحزام بنقشات الورود الزرقاء لإطلالة نهارية ربيعية رائعة.

أما دار فالانتينو اختارت اللعب بطريقة الارتداء والتنسيق فجاءت القمصان طويلة بمقاس أكبر أو ما يعرف بال( Oversized) ونسقت مع توبات داخلية وتنانير طويلة لاطلالة صيفية مريحة.

أما دار جيل ساندر الايطالية الفاخرة فاختارت القميص الأبيض بالقصة الحادة والأطراف المستوية لإطلالة جدية وعملية، كذلك الأمر بالنسبة لمايكل كورس بأسلوب بحري وأنثوي، كان تصميمه ومفهومه للقميص الأبيض على أن يكون قطعة ترتدى تحت البليزر لنهار في العمل وقطعة ليلية منفردة لحرية الحركة وسهولة التنسيق بقماش الكريب شيفون ذو اللماعية الخفيفة.



