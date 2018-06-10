القميص الأبيض إطلالة مثالية للفتاة المحجبة (صور)

وقد برز القميص الأبيض في عروض أزياء ربيع وصيف 2018، وخاصةً التصميم الواسع الطويل، الذي يعد مثاليًا للفتاة المحجبة، والذي يمكن تنسيقه مع سروال واسع منقوش على طريقة عارضات مايكل كورس.

أما في حالة ارتداء قميص بحجم الجسم Slim Fit؛ فيفضل أن يكون مع سروال أو تنورة مرتفعة الخصر، مع التنورة بقصّة الـA Line في عرض أزياء Daks، أو التنورة الـPencil لدى ماركة فيكتوريا بيكهام.

أيضًا يمكن أن تعتمدي هذا القميص الأبيض الطويل مع سروال جينز ضيق، مثلما رأيناه في عرض أزياء أوسكار دي لا رينتا.

ليس القميص الأبيض بتصميمه التقليدي البسيط فقط هو الرائج هذا الموسم، ولكن يمكن أن يكون مزينًا بطبعات ملونة، مثل: قميص A.W.A.K.E المزين بوردة كبيرة على أحد الجانبين، قميص أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta ذي النقاط الملونة، أو بلمسات برّاقة أيضًا، من دار أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta.

ومن ضمن التغييرات في القمصان باللون الأبيض، أن تكون أكمامه بأسلوب مميز ومبتكر؛ فيمكن أن تكون واسعة من أسفل، مثل: قميص A.W.A.K.E، أو مزودة بشق جانبي، مثل قميص Adam Selman، أو مزينةً بكشاكش، مثل قميص فيليب ليم Phillip Lim.