القناع الياباني العجيب لتجديد خلايا البشرة

هل تبحثين عن قناع مفيد للبشرة، يعيد عقارب الساعة الى الخلف؟ اليابانيون وجدوا هذا القناع، ونحن سنشارككم كل الاسرار المتعلقة به.

من تقشير خلايا الجلد الميتة ، الى التخلص من الشوائب، وعلاج المسام، وترطيب البشرة، هناك فوائد عديدة لاستخدام الأقنعة المصنوعة منزلية. نقدم لك اليوم طريق صنع القناع الياباني السحري الذي سيخلصك من كل مشاكل البشرة.

المكونات:

¼ ثمرة أفوكادو (مهروسة بالشوكة) - للترطيب

1 شريحة من الليمون (عصير) – لتقشير وتفتيح البشرة

½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون - تنظيف وتغذية البشرة

1 ملعقة كبيرة من العسل - مضاد للالتهابات ويقتل الجراثيم

الطريقة:

استخدم شوكة لخلط جميع المكونات في وعاء.

قبل التقديم ، خذي مناديل مبللة دافئة وضعيه على وجهك المغسول لمدة 2-3 دقائق. هذا سيفتح المسام.

باستخدام أصابعك أو فرشاة أساس قومي بتطبيق القناع على بشرتك. قد يتقشر القناع ، لذا ارتدي قميصًا لا تحتاجين إليه وضعي منشفة قبل الاستلقاء على الوسادة.

استرخي لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي القناع جيدا بماء فاتر. ضعي المصل والمرطب المفضل لديك.

استخدمي قناع التقشير المصنوع منزليًا هذا لمرة واحدة في الأسبوع.