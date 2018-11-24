عزيزتي الحامل: هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم

عزيزتي الحامل هل تعانين من حساسية الحليب هذه الأطعمة غنية بالكالسيوم

تحتاج المرأة الحامل إلى 1000 ملجم من الكالسيوم خلال فترة حملها، ويفضل أن تستمر في تناول الكمية نفسها بعد الولادة أيضًا.

وتعد فترة الحمل من أكثر الفترات التي تهتم فيها المرأة بالحفاظ على صحتها وصحة جنينها، لذلك تسعى دائمًا لاتباع نظام غذائي متكامل لتمر فترة الحمل بسلام دون مشاكل. ولكن على الرغم من ذلك لا يفضل كثير من النساء تناول بعض الأطعمة أو المشروبات مثل الحليب والذي يحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد للحامل وللجنين.

يعمل الكالسيوم على نمو عظام الجنين، ويحمى المرأة من التعرض لهشاشة العظام طوال فترة الحمل. اذا كنت تعانين من حساسية الحليب فلن تتمكني من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم، ولكن لا تقلقي هذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم ستساعدك على تعويض نقص الكالسيوم في جسمك خلال فترة الحمل.

أطعمة غنية بالكالسيوم غير الحليب:

اللفت:

يعتبر اللفت من أهم المصادر للكالسيوم، فهو يحتوي على 139 ملجم من الكالسيوم وعناصر أخرى مفيدة لجسم الحامل.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على نسبة 74 ملجم من الكالسيوم لكل كوب، ويحتوى كذلك على فيتاميني "سي" و"أ" اللازمين لجسم الحامل.

السبانخ:

تحتوي السبانخ على 145 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، وتعمل كذلك على تعزيز مناعة الجسم لحماية جسم الحامل من أى أمراض.

فول الصويا:

يحتوى فول الصويا على 175 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد، لكن يجب الاعتدال في تناوله خلال فترة الحمل حفاظًا على صحتك.

السلق:

من أكثر أنواع الخضروات الغنية بالكالسيوم، فهو يحتوي على 102 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد.

البامية:

سنجد نسبة الكالسيوم في البامية كبيرة جدا، فهي تحتوي على 123 ملجم من الكالسيوم للكوب الواحد.

السردين والجمبري والسلمون:

ينصح بتناول ما لا يزيد على 340 جم فى الأسبوع من المأكولات البحرية الآمن تناولها في أثناء الحمل بمعدل مرة أسبوعيًا، والتونة المعلبة لا تزيدى على 170 جم في الأسبوع.

الشوفان:

من أكثر الوجبات الخفيفة سهلة التحضير والغنية بالألياف والفيتامينات، تناوليه مع قليل من الماء أو الحليب، ويمكنكِ إضافة قليل من الزبيب والمكسرات وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

البقوليات:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، وتعتبر مصدرًا جيدًا للحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك.

اللوز:

بجانب ما يمدك به اللوز من كالسيوم، فهو أيضًا سيساعد على إمدادكِ بما تحتاجين من دهون غير مشبعة وطاقة دون أن يتسبب فى زيادة الوزن، التي تؤدي بدورها إلى الشعور بالحموضة وحرقة المعدة.