الكبّة النيّة على الطريقة السَّورية

الكبّة النيّة هي من أنواع الكُبَّة السوريَّة التي تُحضَّر من اللحم النيء المنكَه بأنواعٍ بسيطة من البهارات والخضار، وتُشبه الكبّة النيّة إلى حدٍّ كبيرٍ طبق السّتيك تارتار، والذي يُحضّر ويُقدَّمُ بالطريقة نفسها.

مقادير الكبّة النيّة على الطريقة السَّورية:

- ثمانمئةِ غرامٍ من لحم الضّأنِ النّيء.

- نصفُ كوبٍ من البرغل.

- نصفُ كوبٍ من البصل المفروم فرماً ناعماً.

- عشرونَ ورقةً من النَّعناع.

- عشر أوراقٍ من المردكوش.

- نصفُ ملعقةٍ صغيرةٍ من البهارات المشكّلة.

- رشَّة من الملح.

- ملعقةٌ صغيرةٌ من القرفة المطحونة.

طريقة تحضير الكبّة النيّة على الطريقة السَّورية:

- أولاً قومي بوضع اللّحم في المفرمة مع أربعة مُكعَّبات من الثلج، والقرفة.

- ثم اطحني المقادير جيداً.

- ثم اغسلي البرغل جيّداً، ثمَّ صفّيه وأضيفيهِ إلى اللّحم.

- ثم أضيفي النّعناع، والمردكوش، والبصل، والملح، والبهارات.

- ثم اطحني الخليطَ مُجدّداً.

- ثم ضعي الكُبّة النيّة في طبق عريضٍ، وشكّليهِ حسب الرَّغبة، ثمَّ قدّميهِ فوراً، وصحيتي وعافية.

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