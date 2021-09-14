الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة لعلاجها يعاني الكثير من الأشخاص خاصة بين تقلب المواسم من مشكلة الكحة الشديدة التي يرافقها البلغم والتي يمكن أن يسبب استمرارها لفترة طويلة الى العديد من المشاكل الصحية. في هذا المقال طبيب البوابة سيعرفكم على أسباب الكحة والطرق المختلفة لعلاجها.

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: التعريف

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة لعلاجها الكحة أو السعال ببساطة هي طريقة الجسم في طرد الهواء الموجود في الرئتين لاإراديا، ويرافقه أحياناً المخاط واللعاب وغالباً ما يحدث ذلك عند الإصابة بالزكام أو نزلة برد. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن السعال مفيد بالرغم من الألم والإزعاج الذي يسببه إلا أنه يساعد على طرد المخاط من مجري الهواء حيث تقوم الإشارات الحسية الموجودة في مجرى التنفس بإرسال إشارة إلى الدماغ بوجود كتل المخاط أو افرازات -عبارة عن لعاب ومخاط تنتج في الشعب الهوائية – مما يدفعه الى تنشيط عضلات التنفس والحجاب الحاجز وذلك لنقل الهواء بسرعة كبيرة الى مجاري التنفس لطردها بطريقة سريعة وقوية.

أما الكحة المزمنة الذي يستمر لأكثر من 6 أسابيع متتالية فإنه يحدث بسبب التنقيط الأنفي أو حساسية الجيوب الأنفية ونادراً ما قد يكون نتيجة لوجود إصابة في الرئتين أو الإصابة بالسرطان. وينصح باستشارة الطبيب المختص مع المواظبة على تناول الأدوية، استنشاق البخار، واستعمال البخاخات لتوسيع الرئتين حتى تتم عملية التنفس بطريقة سليمة.

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الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: ال أنواع

كحة مع البلغم: غالباً ما يحدث البلغم مع الكحة بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، التهاب الشعب الهوائية المزمن، والتليف الكيسي، السعال الديكي، الانسداد الرئوي، الربو، والسعال الكوربي .إذا صاحب الكحة خروج الدم فلابد من الحصول على استشارة طبية.

كحة بدون بلغم: تحدث الكحة بدون بلغم نتيجة تهيج الحلق، ومن الأسباب الأخرى لها الإصابة بالعدوى الفيروسية، الانفلونزا، التهاب وتورم الشعب الهوائية، سرطان الرئة، قصور في القلب، الربو.

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: الأسباب

الكحة عارض مرضي وليس مرضاً بحد ذاته لذلك على الأطباء إجراء الفحوصات الشاملة لمعرفة أسباب السعال ومن أبرزها:

عدوى فيروسية: تحدث معظم حالات الكحة بسبب عدوى فيروسية مثل الزكام والانفلونزا يرافقها البلغم بدرجات كثافة متفاوتة إذا شعرت أن الكحة أصبحت أقوى مع افرازات بها نقاط من الدم ينصح باستشارة الطبيب فوراً.

الحساسية: تعرف أيضاً بالتنقيط الأنفي الخلفي ويصيب الأشخاص الذين يعانون من حساسية الربيع. يسبب التنقيط إثارة المستقبلات العصبية فيؤدي إلى نوبة من السعال مؤلمة ومزعجة تشتد في المساء والليل.

أمراض الرئة المزمنة: قد تكون الكحة عارضاً لبعض الأمراض المزمنة في الرئة والكحة مع البلغم قد تكون مؤشراً على زيادة شدة المرض المزمن .

مرض الربو القصبي: من أهم أسباب الكحة المستمرة مع البلغم، ويحدث عند التعرض للغبار والأتربة والروائح النفاذة والهواء البارد.

التلوث: في حالة تلوث الرئتين أو مجاري التنفس يؤدي ذلك إلى كحة مع بلغم وتسمي هذه الحالات التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية أو مرض السل .

الارتداد المعدي المريئي: عند الاصابة بحموضة في المعدة قد يؤدي ذلك إلى كحة بدون بلغم تزداد في الفترة المسائية .

التدخين: من أهم أسباب الكحة المزعجة والمؤلمة خاصة في الصباح. يحدث بسبب امتلاء القصبة الهوائية بالهواء الملوث من دخان السجائر ويمكن أن يتطور ليصبح سعالاً مزمناً .

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: مضاعفات

يؤدي السعال إلى الكسل والإرهاق الشديد في الجسم .

يؤدي السعال إلى آلام قوية في منطقة الصدر والبطن والظهر أحياناً .

يؤدي السعال إلى خلل في العضو المسؤول عن التبول وبالتالي سلس البول أو عدم القدرة على التحكم في البول .

يؤدي السعال أحياناً إلى الإغماء وفقدان الوعي وذلك بسبب عدم وصول الدم إلى الوريد الموجود بالقلب بسبب الضغط الإيجابي في الصدر .

يؤدي السعال الشديد أحياناً إلى الإصابة ببعض الكسور .

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: الفحوصات والتشخيص

إذا صاحب الكحة ارتفاع في درجة الحرارة، ارق النوم، خروج للدم مع البلغم، وفقدان ملحوظ للوزن فينصح بزيارة الطبيب واجراء بعض الفحوصات ومنها:

فحص المنظار للكشف على ممرات الأنف من الداخل.

فحص الرئتين ل تشخيص الإصابة بمرض الانسداد الرئوي ويتم قياس درجة التنفس ومتابعة التنفس لتشخيص بعض الأمراض مثل الربو .

فحص الدم وإشباعه بالأكسجين فيقوم باستخدام جهاز كهرباء علي أحد الأصابع اليد لتحليل .

الفحص بالأشعة السينية والأشعة المقطعية لتصوير الجهاز التنفسي والرئتين واستثناء الأمراض المزمنة مثل السرطان أو التهاب المريء وتستخدم الأشعة السينية لفحص الجيوب الأنفية كذلك.

فحص المريء لرؤية ما يوجد بداخل المريء والأمعاء والمعدة عن طريق استخدام أداة صغيرة ومرنة.

فحص ارتداد الحمض لمعرفة مقدار الحمض الذي يوجد في السائل الموجود بالمريء.

فحص مخبري لزرع عينة من افرازات أو بلغم المريض مخبرياً للكشف عن البكتيريا في حالة وجودها.

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: الأدوية

لا ينصح بتناول أي أدوية قبل استشارة الطبيب أو المختص:

الأدوية المضادة للفيروسات.

الأدوية الخاصة بالتهاب الشعب الهوائية مثل ناهض البيتا.

أدوية الحساسية مثل مضادات الهستامين والستيرويدات.

أدوية المعدة التي تساعد على علاج ارتجاع المعدة المريء.

استنشاق مخدر موضعي وسولفات المورفين.

الكحة الشديدة مع البلغم وطرق فعالة ل علاجها: بدون دواء

إذا كانت الكحة في بدايتها فيجب علاجها في المنزل بطرق طبيعية مثل استنشاق البخار الساخن لأنه يساعد في تخفيف حدة الكحة، استخدام العقاقير والأدوية المرطبة للحلق بدون وصفة طبية:

استنشاق البخار الساخن. يساعد استنشاق البخار على ترطيب وتوسيع الممرات الهوائية العليا ويساعد أيضا في التخلص من البلغم يمكنك تحضير وعاء متوسط الحجم مع ماء ساخن وإضافة بعض المواد الطبيعية مثل الأعشاب الطبية مع ضرورة حماية العيون من البخار.

تناول شاي الزنجبيل. شاي الزنجبيل غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومواد الاكسدة التي تساعد على تخفيف الكحة والتخلص من البلغم.

تناول شاي الزعتر والقرنفل. يساعد تناول الزعتر والقرنفل على مقاومة الأمراض والعدوى الجهاز التنفسي. يمكنك تحضير كوب من أوراق القرنفل والزعتر عن طريق نقعها في كوب من الماء المغلي لمدة عشر دقائق ويفضل تناوله على الريق في الصباح يوميا لطرد البلغم بسهولة .

تناول العسل. العسل من العلاجات التقليدية الفعالة لتهدئة الكحة، وينصح بتناول ملعقة صغيرة من العسل صباحا ومساءا مع القليل من الماء الدافئ لترطيب الحلق.

تناول فيتامين ج. يساعد تناول فيتامين ج بانتظام من مصادره المتعددة أو كفيتامين على تقوية الجهاز المناعي والحماية من العدوى الفيروسية.

شرب الماء . ينصح الأطباء بالمواظبة على شرب الماء على مدار اليوم لمنع جفاف الحلق والحد من الكحة والبلغم . بالإضافة الى الغرغرة بالماء المالح للتخلص من البلغم والقضاء على البكتيريا.

تناول الثوم. يساعد الثوم على تقوية جهاز المناعة بشكل عام ويقوم بطرد الفيروسات من الحلق.

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