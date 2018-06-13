ما تفسير رؤية الكرز في المنام؟

رؤية الكرز في حلمك يرمز إلى الصدق أو الحلاوة أو الحظ السعيد. وقد يكون الحلم أيضا مؤشرا على أن "الحياة هي مثل وعاء من الكرز". وبعبارة أخرى ، لا تأخذي الحياة على محمل الجد. خذيها ببساطة.

رؤية شجرة الكرز في حلمك تمثل الحظ والربيع والأنوثة والشباب.

كما أن رؤية أزهار الكرز في حلمك ترمز إلى القوة الأنثوية والجمال والمحبة. قد يخبرك الحلم أنه يمكنك أن تكون قويًا ودقيقًا في نفس الوقت، أو قد يكون الحلم بشجرة زهر الكرز رمزا إلى الوفيات. قد يكون أيضًا تذكيرًا بأن الحياة قصيرة والاستفادة مما تقدمه الحياة.