الكركم الطازج يمكن أن يساعد في منع السرطان؟

من المحتمل أنك سمعت عن الجذع الذهبي أو الكركم ، لكن هل تعلم أنه يساعد في الوقاية من السرطان؟ بصرف النظر عن مسحوق الكركم الذي يستخدم لأغراض الطهي، يمكن استخدام جذر الكركم الطازج نيئًا. يشتهر الكركم الطازج أو كما يعرف باسم الجذع الذهبي ، بخصائصه الصحية السحرية مثل الصفات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والبكتيريا. على مر السنين ، تشير العديد من الدراسات إلى أن "الكركمين" ، وهو عنصر نشط موجود في الكركم ، له خصائص مضادة للسرطان. يدعي فريق جامعة ولاية واشنطن أنه قد طور نظامًا لتوصيل الأدوية باستخدام الكركمين الذي يقال إنه يثبط خلايا سرطان العظام بينما يعزز نمو خلايا العظام السليمة. ويقال إن الكركمين الموجود في الكركم يقلل من تغيير العديد من الإنزيمات وعوامل النسخ وعوامل السيتوكينات الملتهبة وعوامل النمو وعناصر أخرى تشير إلى الخلايا والتي يمكن أن تؤدي إلى نمو السرطان في الجسم.

في حين أنه لا يزال يتعين إجراء الكثير من الأبحاث لتحديد الكركم كدواء للسرطان ، إلا أنه في الهند جزء من دواء الأيورفيدا ويستخدم بشكل فعال كعامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وكمسكن للألم. ولكن ما هي أفضل طريقة لاستخدام الكركم للحصول على أقصى قدر من الفوائد؟

كيف تحضر الكركم الطازج؟

بينما يتم تجفيف الكركم لعمل مسحوق لاستخدامه في الطهي ، فإن خصائص الصحية السحرية تقل. للحصول على كامل الفائدة من هذا الجذر الذهبي الشافي ، من الضروري أن تستهلكه مع خصائصه الطبية الكاملة. لذلك ، يجب أن تبدأ في إدخال الكركم الخام الى نظامك الغذائي. ستندهش من معرفة أن مذاقه مذهل! لتحضير الكركم الطازج ، اقطع القليل منه بمقشرة خضار. سوف تكتشف الجذر الذهبي العصير الذي هو جاهز للاستخدام حسب رغبتك. قم بتقطيعه بشكل رفيع أو صرّه ولكن تذكر أنه يحتوي على لون طبيعي يستخدم أيضًا كصبغ أو ملون طعام طبيعي. بعد أن يصبح جذر الكركم جاهزًا للاستخدام ، إليك 7 طرق يمكنك تناولها أو شربها من الكركم الطازج:

شاي الكركم الخالي من الكافيين

يُضاف الكركم الطازج المبشور مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع قليل من الفلفل الأسود المطحون. المادة الكيميائية في الفلفل ، بيبيرين يساعد في امتصاص الكركمين في الكركم. يمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل للحصول على نكهة لاذعة والاستمتاع بفنجان من الشاي الدافئ.

عصير الكركم

أضف جذر الكركم إلى العصائر المفضلة لديك. يمكنك تحضير عصير الجزر والبرتقال والكركم البارد الغني بالفوائد.

البيض

الكركم والبيض مزيج جيد من أطباق البيض. يمكنك إضافة الكركم المبشور إلى البيض المخفوق والعجة وأي وصفة بيض أخرى. يمكن إضافة الكركم المبشور ناعما إلى البيض المخفوق لجعل البيض أصفر جذاب وصحي.

السلطة

يمكنك اضافة شرائح الكركم الطازجة الرفيعة الى السلطات والملفوف والجزر والسلطات الخضراء المورقة أو سلطة البطاطس اللذيذة.

مخلل الكركم

إنها الطريقة الأكثر شيوعًا لإدراج الكركم الطازج في نظامك الغذائي. يُقطّع الكركم المقشر الطازج إلى أعواد رفيعة ويضاف إليه عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الملح. يوضع في وعاء مع ويترك في الثلاجة لمدة 4 أيام. يهز من حين لاخر. أضف الفلفل الحار أو التوابل الخضراء كما تشاء واستمتع بالمخلل الرائع.

الحليب الذهبي

يسخن الحليب مع 1 بوصة من الكركم في قدر متوسط ​​الحجم. يصفى في كوب ويضاف العسل حسب الرغبة. الحليب الذهبي رائع لعلاج البرد والسعال.