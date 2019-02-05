كيف تختارين الكعب العالي الأنسب لكِ؟

تأكذي قبل اقتناء الحذاء بأنه مبطن من المنطقة العلوية

بما أنكِ تقرأين هذا الموضوع الآن، فلا شك أنكِ من محبّات ارتداء الكعب العالي بمختلف أشكاله، ربما لما يضفيه على قوامك وإطلالتك من سحر وأنوثة، أو لزيادة بضع سنتيميترات على قامتك، أو لأن طبيعة عملك تفرض عليك ذلك، أياً كان السبب فأنت بحاجة إلى مجموعة من النصائح التي من شأنها مساعدك على ارتداء الكعب العالي والظهور بالشكل الذي تريدينه مع عدم الشعور بالألم قدر المستطاع.

اختاري المرتفع من الأمام:

إذا كنتِ تودين إضافة الكثير من السنتيمترات إلى قامتك من خلال ارتداء الكعب العالي الرفيع دون أن تشعري بالألم; اختاري الكعب العالي الذي يأتي مرتفعاً من الأمام، أي السميك أسفل مقدمة قدَمَيْك «Platform» حتى تقلِّلي من فرق الارتفاع بين الكعب والمقدمة، حيث ان الكعب الذي يأتي سميكاً في المقدمة هو الخيار الأمثل الذي يُمَكّنك من ارتداء الكعب بأعلى ارتفاع ولمنحك راحة أكثر.

حذاء V shaped أنيق جداً ولكن؟

يُعَد من أكثر الأحذية التي تُفَضّلها الخليجيّات، ولا سيما من Valentino، حيث يمنح القدمين مظهر فريد ويليق بالكثير من الأزياء، إلّا أنّه لا يمكنك ارتداءه لفترة طويلة، حيث ان قالبه معاكس لشكل أصابع القدمين، ما يعني ضغطه على جانبيّ قدميك، لن تشعري بذلك بمجرد ارتداءه إلّا أنك ستلاحظين بعد فترة من الوقوف به.

الصندل المفتوح من الأمام:

عملي ومريح، مناسب جداً إذا كنت تعلمين أنك ستضّطرين إلى المشي مزيداً من الوقت، كأن تكوني سترقصين في حفل صديقتك، فالحل المثالي لتتمتعي بمظهر أنيق لقدميك وإطلالتك بالكامل هو الصندل ذو الكعب العالي والفتحة الواسعة من الأمام مثل تصميم الصندل ذو الكعب العالي من yves saint laurent، فهو يجمع بين العملية والأناقة، كما يتوفر منه العديد من الألوان ما يجعله ملاءماً للكثير من الإطلالات.

ابتعدي عن الحذاء ذو الفتحة الصغيرة من الأمام:

إذا كان اصبعك الثاني أطول من الاصبع الكبير، فهذا الحذاء غير مناسب لكِ على الإطلاق، فهو يمنح قدميكِ مظهر غير جذاب، حيث يخرج الإصبع الثاني من تلك الفتحة ما يفسد مظهر القدمين، كما أن هذا القالب من الأخذية غير مريج للقدمين، إلّا أن هنالك بعض الفتيات يفضّلنَ إرتداءه لإخفاء عيوب القدمين مثل القدم العريضة، فهو يعطي إيحاء بأن حجم القدمين أصغر مما هي عليه.

نصائح عامّة:

- تأكذي قبل اقتناء الحذاء بأنه مبطن من المنطقة العلوية لنهاية الكعب وأنها مريحة حتى لا يُسبب لكِ جروحاً بعد ذلك.

-قومي بتجربة الحذاء قبل المناسبة حتى لا تتفاجئي بأنّه غير مريح، أو يسبب لكِ جروحاً في القدم.

-ضعي معك في حقيبتك لاصق للجروح، فإذا شعرت أن الحذاء الجديد الذي ترتدينه يسبب لكِ الألم في منطقة ما من قدمك، ضعي لاصق الجروح على تلك المنطقة كواقي قبل أن يتفاقم الأمر، وتصابين بجرح يمنعك لأسابيع من التمتع بالكعب العالي!

-لا تعتمدي على أخذ الحذاء بمقاسك الدقيق دون قياسه بعناية وتجربة السير به لخطوات كثيرة لملاحظة أي مشاكل فيه قد تؤثر عليك لاحقاً.

المصدر: مجلة الجميلة

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