الكمون لخسارة 2 كيلوغرام من الوزن أسبوعياً

هل تبحثين عن طريقة سريعة للتخلص من 2 كيلو جرامات من وزنك أسبوعياً دون اتباه حمية غذائية؟ بذور الكمون هو الخيار الأمثل لتحقيق هذه المعادلة الصعبة حيث يعمل تناول ملعقة صغيرة من بذور الكمون يومياً على خفض الوزن، كبح الشهية، زيادة معدل حرق السعرات الحرارية، تحسين مستوى الكوليسترول بالدم.

تحتوي بذور الكمون على نسبة مرتفعة من الألياف، البروتينات، والأحماض الدهنية وجميعها عناصر هامة لصحة الجسم بصفة عامة فهي من التوابل التي تعطي نكهة مميزة لأطباقك.

مكونات المشروب:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكمون.

2 كوب ماء مغلي.

عصير نصف ليمونة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الطريقة:

تُضاف بذور الكمون للماء المغلي، وتُغطى وتُترك طوال الليل. في الصباح يُصفى الخليط، ويُضاف عصير الليمون والفلفل الأسود ويُقلب المشروب جيداً.

تناولي كوب من المشروب قبل الإفطار وقبل النوم لمدة أسبوع لخسارة 2 كيلو جرام من وزنك.