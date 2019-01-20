كل ما تريد معرفته عن الكواكب في عالم الأبراج

يتشرف عطارد أكثر في العذراء ويترجم نفسه بشكل واضح جداً

سحر علي

أعود اليكم بمقال كتابي جديد يتحدث عن علم الفلك أيضاً وفيه سنتعرف على أهم الأمور في هذا العلم والتي تعتبر بداية الطريق في فهم الكثير والكثير من المعاني والدلائل.

يبدأ علم الفلك بمفتاحين أساسيين وهما: الكواكب والأبراج، لذلك سنرى هنا كيف تفسر الكواكب نفسها في الأبراج حيث يعتبر الكوكب هو المفتاح والبرج هو المصفاة لهذا الكوكب. بداية سأذكر المعاني العامة للكواكب حتى نفهمها بشكل منفصل ثم سنصفيها عن طريق الأبراج، وأفضل مصفاة لكل كوكب هو البرج الطبيعي الذي يحكمه هذا الكوكب لذلك يطلق عليه بالكوكب الحاكم.

هيا بنا لنفهم دلالات الكواكب بدءاً بنجم المجموعة الشمسية:

الشمس:

هي النجم بين الكواكب لذلك تلقب بالملك وتدل على:

الطاقة، الفرح، الروح، القيادة، الكبرياء، الطفولة، البداية، الانطلاق، الشجاعة، الإدراك، الأبوة

القمر:

العاطفة، التفكير، الارتباط، الرعاية، الحدس، المشاعر، العقل الباطن، الأمومة

عطارد:

الكلام، الكتابة، التحليل، المنطق، الحركة، الصداقة، الدراسة، الحرفة، الذكاء، الحساب

الزهرة:

الرغبة، الجمال، الفن، الأنوثة، الخصوبة، القيمة المادية والمعنوية، الحب، الرفاهية

المريخ:

الحرب، الشجاعة، المغامرة، الاندفاع، التهور، الآلات الحادة، الجروح، المبادرة، الذكورة

المشتري:

العدل، الدين، الفلسفة، السفر، التفاؤل، الحظ، التوسع، البحث عن الحقيقة

زحل:

الوقت، الحدود، الصبر، الخدمة، الالتزام، الانضباط، البناء، الصعوبة، الجفاف، القلة، التشاؤم

أورانوس:

الحرية، الثورة، التكنولوجيا، التميز، العبقرية، الإنسانية، الفوضى، الزلازل، التقلبات المفاجئة

بلوتو:

الخوف، السيطرة، التسلط، الهوس، الموت، التحولات، القوة، الهدم والبناء، الأسرار

نبتون:

الروحانية، التأمل، الخير، التبرعات، الفن والموسيقى، الهروب، الوهم، الإدمان، الأدوية

بعد أن ألقينا نظرة سريعة على دلالات الكواكب سنفهم أكثر طريقة عملها عندما تكون في أفضل حالاتها أي عندما تتواجد في البرج الذي تحكمه، وستستمر بتصفية نفسها حسب البرج الذي تتواجد به حيث تأخذ طبائعه بشكل أوضح وتترجم نفسها بشكل مختلف.

الكواكب في الأبراج الطبيعية:

الشمس في الأسد

تعتبر الشمس الحاكم الطبيعي لهذا البرج لذلك سنجد أنها تظهر بشكل واضح أكثر، حيث تمثل الحياة الملكية والفرح والعلاقة بالأطفال والقدرة على الحكم أو القيادة، أيضاً بما أن الشمس تمثل الكبرياء فهي هنا تحب الظهور أمام الآخرين أي الاستعراض بكل ما لديها من مميزات وتبحث عن الشهرة ونوعية الحياة الراقية.

تسقط الشمس في برج الميزان الذي يبحث عن العدل بين الآخرين، وتسقط في برج الدلو الذي يرفض الحكم لأنه يؤمن بالحرية والتمرد، وتتشرف الشمس في برج الحمل الذي يعتبر نفسه مدافعاً عن الحق ومقاتل بشجاعة.

القمر في السرطان

يعتبر القمر الحاكم الطبيعي برج السرطان لذلك يتصرف بطريقة عاطفية في هذا البرج فيعبر عما يشعر بكل سهولة، ويتميز السرطان بطبيعته المهتمة بالآخرين فيأتي القمر ويجعل هذه الصفة أقوى وأوضح، ولكن بما أن القمر يمر بتغيرات سريعة وتختلف حالاته سنجد هذا أيضاً يترك أثره، حيث يسبب تقلبات في المزاج تصل لحدة الضحك أو البكاء.

يسقط القمر في العقرب لأنه يمنعه من التعبير عن مشاعره بوضوح فهذا البرج يفضل الأسرار والغموض بشكل كبير، ويسقط أيضاً في الجدي الذي يمنعه من الحياة المريحة في المنزل والاستمتاع بوجبة جيدة أمام التلفاز فمعروف عن الجدي يحب التقدم واللحاق بطموحه وعمله، يتشرف القمر في الثور حيث يساعده في التعبير عن كل ما لديه قيمة في حياته ويهتم له.

عطارد في الجوزاء والعذراء

عطارد حاكم طبيعي لبرجين هما الجوزاء والعذراء، ويترجم نفسه بطريقة تختلف عن الأخرى لكنها تبقى تعطي الدلالة الحقيقية لمعنى عطارد. لننظر كيف يحدث هذا.

عطارد في الجوزاء

يعتبر الحاكم الطبيعي له حيث يساعد الجوزاء في التعبير عن نفسه بوضوح وذكاء، ويجعل منه البرج الاجتماعي ورقم 1 في تكوين الصداقات من كافة الأنواع فيستطيع الكلام بسهولة ويميزه بمهارات اللباقة والجودة في نوعية الحديث، إلى جانب فضوله في معرفة أكثر التفاصيل دقة دون ملل وحبه لتعلم الكثير والكثير فلا تستغرب أن تجد الجوزاء يتحدث عدة لغات باتقان.

عطارد في العذراء

يعتبر أيضاً الحاكم الطبيعي له حيث يقدم صفة التدقيق والحساب والتنظيم، ومنه تأتي هذه الصفة بجدارة في العذراء حتى على مظهره الخارجي، فهو يحسب كل مافي حياته بشكل منطقي وعلمي بلا شك قد تكون هذه الصفة مزعجة للآخرين لكن لولا العذراء وعطارد لعشنا في فوضى عارمة.

يتشرف عطارد أكثر في العذراء ويترجم نفسه بشكل واضح جداً، يسقط عطارد في القوس الذي يفضل الصورة العامة للحياة ولا تهمه التفاصيل ويسقط في الحوت الذي يفضل التأمل والعيش في الأحلام ولا يحب الحساب والعلم والتدقيق في صحة النتيجة الحسابية.

الزهرة في الثور والميزان

تعتبر الزهرة حاكم طبيعي لبرجين هما الثور والميزان وتترجم نفسها بشكل يختلف عن الآخر في كل برج لكنها سنلاحظ بأنها تعطي المعنى الحقيقي للزهرة.

الزهرة في الثور

تعتبر الزهرة حاكم طبيعي للثور وتترجم نفسها بكل حرية، حيث تدل الزهرة على القيمة الذاتية لكل ما نملكه في حياتنا من صفات وممتلكات وأشخاص، فهي هنا تضفي قوة الحواس الخمسة التي تستشعر كل ما حولنا، فنجد أصحاب الثور يتمتعون بأصوات جميلة ووجه جميل وحياة تظهر فيها الرفاهية حتى لو كانوا ذوي دخل قليل مادياً أي أنهم يقدرون كل ماهو جميل في حياتهم.

الزهرة في الميزان

تعتبر الزهرة حاكم طبيعي للميزان حيث تضفي عليه معنى الدبلوماسية والعلاقات الناجحة مع الآخرين، كيف لا وهو البرج الذي يبحث عن إحداث العدل في حياة من حوله، لذلك نجد الميزان بوجود الزهرة ينجح كثيراً في اجتذاب الآخرين مثلما تجتذب الزهرة النحل.

تتشرف الزهرة في الحوت لأنه يشاركها الإحساس بالجمال والبحث عن الحياة المسالمة مع الآخرين، تسقط الزهرة في العقرب حيث تفقد معنى التعبير عن قيمة ما لدي مع هذا البرج الغامض وهو البرج الذي يستطيع تحطيم كل ماله قيمة في حياته ليبدأ من جديد، وتسقط الزهرة أيضاً في برج الحمل الذي يبحث دائماً عن معركة يحاول الانتصار فيها ويرفع بها الأنا العليا لديه فتضيع الزهرة الباحثة عن الأجواء المسالمة.

المريخ في الحمل والعقرب

يعتبر المريخ الكوكب الحاكم للحمل والعقرب حيث يترجم نفسه بطريقة تختلف عن الأخرى في كليهما، لكنه يتشارك بدلالة الشجاعة والشغف والاندفاع في البرجين.

المريخ في الحمل

الحاكم الطبيعي للحمل حيث يتصرف بكل وضوح فيه من حيث الدخول في معركة والدفاع عن الحق سواءاً لنفسه أو للآخرين ويقدم له الشجاعة وذلك يصنع من الحمل شخصية قيادية توازي الأسد في ذلك، ولكنه أحياناً يدفعه للتهور والغضب أو الدخول معارك تسبب له الأذى.

المريخ في العقرب

الحاكم الطبيعي له أيضاً وهنا يدفع العقرب للتصرف في الأمور الدفينة والبحث العميق في الأسرار التي لا يستطيع الآخرين الوصول إليها، كما يساعده المريخ في القدرة على النهوض وبناء نفسه من جديد، وأيضاً قد يدفعه ذلك للانتقام من كل من يسبب له الأذى النفسي أو الجسدي.

يتشرف المريخ في برج الجدي فيقدم له الطاقة الكافية للتقدم والنجاح وتحقيق ما يطمح له بخطوات مدروسة ومنظمة.

يسقط المريخ في الميزان البرج الباحث عن السلام والدبلوماسية فتضيع طاقته الباحثة عن المعارك والمنافسة، ويسقط أيضاً في الثور البرج الذي يفضل الاستقرار والثبات والحفاظ على كل ما نملك دون المغامرة فتضيع طاقته البناءة الباحثة عن التغيير، كذلك يسقط المريخ في برج السرطان حيث تتحول طاقته لمجرد انفعالات عاطفية غير منظمة وتفقده القدرة على التقدم والنجاح في العمل.

المشتري في القوس والحوت

يحكم المشتري كلا البرجين ويترجم نفسه بطريقة مختلفة عن الأخرى لكنه يتشارك المعنى الحقيقي له وهو الدين والبحث عن الحقيقة.

المشتري في القوس

يحكم المشتري القوس الذي يفضل السفر بشكل كبير ويضفى المشتري على اسفار القوس البحث عن الحقيقة بشكل مستمر وفهم الحضارات المختلفة وبناء صورة كبيرة عن معنى وجوده في الكون إلى جانب الكون أجمع، لكن قد نجد المشتري هنا يسبب للقوس عدم الاستقرار والثبات من حيث المكان أو المفاهيم حتى يصنع فلسفة فكرية خاصة به.

المشتري في الحوت

يحكم المشتري الحوت البرج الطبيعي للعلاقة الروحانية السامية بالخالق عز وجل حيث يضفي عليه معنى الثقافة الدينية والمعنى الحقيقي لكلمة الفلسفة الدينية، لكن يجعله المشتري هنا يقدم الكثير للآخرين من أجل الخير العام فقط.

يتشرف المشتري في برج السرطان حيث تبرز طاقة الخير في حجم الرعاية التي يقدمها السرطان لنفسه ومن حوله.

ويسقط المشتري في الجوزاء والعذراء الذي يفضل البحث عن التفاصيل أكثر فتضيع طاقة المشتري الباحث عن الصورة الكبرى، ويسقط أيضاً في الجدي الذي يحب التقدم ببطء وخطوات مدروسة والمشتري يفضل التوسع والانطلاق.

زحل في الجدي والدلو

يحكم زحل هذين البرجين ويتصرف بشكل مختلف في كليهما، ويتشارك في المعنى الأساسي لزحل أي البناء والخدمة والانضباط.

زحل في الجدي

يترجم نفسه زحل في برجه الطبيعي الجدي على شكل تأسيس طويل الأمد وتطور منضبط مدروس الخطوات وينجح في تحقيق ما يطمح له، ومع ذلك فلا يزال يحاسب بصرامة على أي خطأ يحدث.

زحل في الدلو

يترجم نفسه هنا في خدمة الآخرين وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بحيث يأخذ كل شخص ما يستحق، ويعاقب كل من يظلم ويتجاوز القانون.

يتشرف زحل في الميزان حيث تظهر طاقته البناءة بشكل دبلوماسي قوي يحقق العدالة ويخدم الآخرين دون تعب وبذلك يؤمن بناءاً مجتمعياً ناجحاً.

يسقط زحل في الأسد والحمل حيث يتصرف بصعوبة في هذين البرجين المنطلقين القياديين فيسبب لهما القيود والصعوبة وأحياناً بعض الدروس الصعبة حتى يمنع تطورهما.

ويسقط أيضاً في السرطان الذي يفضل الحياة التي فيها الرعاية بنفسه وبالاخرين ويمنعه من التعبير عن مشاعره أو الاهتمام بالاخرين.

أورانوس ونبتون وبلوتو

تعتبر هذه الكواكب حديثة الاكتشاف لذلك لا تسري عليها قوانين التشريف أو السقوط والهبوط وتم اضافتها في علم الفلك الحديث على أنها كواكب تحمل صفات محددة تظهر بقوة في بعض الأبراج التي تتشابه معها في الطاقة وتبقى تعطي بعض الصفات العامة التي تظهر في معظم الأبراج وسنعرف هذه الصفات ولمن تم ضم هذه الكواكب.

أورانوس حاكم الدلو

تم إضافة أورانوس لبرج الدلو بسبب طبيعته المفاجئة المتقلبة ويحب هذا الكوكب التمرد والحرية ويأتي بالثورات حتى يحصل على حقوقه وحقوق مجتمعه ويبحث عن الحياة التي تحمي الكرامة الإنسانية وهي من أهم صفات برج الدلو.

كما يتميز أورانوس بطاقته التي توسع المدارك العقلية والذكاء لذلك نرى الكثير من العلماء والعباقرة يحملون كوكب أورانوس بوضعية مميزة في خريطتهم الفلكية.

نبتون حاكم الحوت

اعتبر كوكب نبتون حاكم المحيطات والبحار ويحمل طاقة الإبداع الفني المميز وهو الكوكب المسؤول عن حالة الهروب من الواقع والخيال والإدمان أيضاً لذلك تمت إضافته كحاكم لبرج الحوت الذي يبرع في الفن الابداعي وفي التواصل الروحي.

يسبب نبتون أحياناً إذا كان في مواقع حساسة في الخريطة الفلكية حالة من الوهم والخداع وعدم الحكم على الصورة بشكل حقيقي.

بلوتو حاكم العقرب

يعتبر بلوتو من الكواكب البعيدة جداً والذي يعمل بطريقة مخفية غير واضحة تماماً مثل العمل في العقل الباطن، واعتبر بلوتو الذي يرمز لطائر الفنيق كرمز تعبيري هو الكوكب المسؤول عن التحولات الدفينة في حياتنا، أي أن الانسان قد يمر بمراحل متعبة جداً معه ويشعر كأنه يفقد كل طاقته حتى يظهر مرة أخرى بحالة قوية جداً تختلف عن الحالة السابقة.

لذلك اعتبر بلوتو يحمل صفات العقرب بقوة فهو البرج القوي الغامض القادر على إجراء التحولات دون أن يشعر به أحد، ويؤخذ على بلوتو إذا دخل موقعاً حساساً في الخريطة الفلكية أن يسبب بعض حالات الهوس والتسلط والاستغلال لمراكز القوة.

وبهذا رأيتم أعزائي بأن دلالات الكواكب مهمه في أبراجها ومهمه أيضاً أينما كانت في الخريطة الفلكية، وحين أقول بأن الكوكب يتشرف وبحالة جيدة لا يعني أن يجلس الانسان وينتظر الحلول دون بذل مجهود، وحين أن أقول بأن الكوكب يسقط أو يهبط في أحد الأبراج فهذا يعني بأن الكوكب يترجم نفسه حسب البرج ويعني أيضاً أن نبذل مجهوداً أكبر في هذا المكان.

لذلك، لا يمكننا أن نعمم الحكم على سقوط الكوكب أو تشريفه فلا تزال الكثير من المعايير كمعايير علمية تقاس بها درجة قوة الكوكب ومدى الفائدة منه في البيت الذي يقع فيه أو يحكمه.

أتمنى لكم الفائدة والمعلومة القيمة حتى ألقاكم مرة أخرى، ولمتابعة المزيد من فيديوهات عالم الفلك اضغط هنا.



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