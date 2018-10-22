أضرار وفوائد حبوب الكولاجين

الكولاجين تقاوم ظهور مختلف التجاعيد، وتحافظ على مرونة الجلد ونضارته

مادة الكولاجين هي مادة بروتينية توجد طبيعياً في الجسم وهي تعمل على بناء العظام و ترميمها، كما تعمل على الأوتار والغضاريف والأظافر وهي المسؤولة عن نعومة الجلد و جعله مشدوداً و شاباً ونضراً، لأنها أحد أنواع البروتينات المفيدة للجسم .. فدعونا نتعرف على فوائدها وأضرارها بحسب ما يراه المختصون والعلماء:

فوائدها:

- تقاوم ظهور مختلف التجاعيد، وتحافظ على مرونة الجلد ونضارته وتمنحه النعومة المطلوبة، وتعمل على إطالة الشباب أيضاً.

- تعالج آثار الجروح والندبات والحبوب والبثور.

- تعمل على تغذية وتقوية وتحسين أداء كافة عضلات الجسم.

- تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتعيد له لمعانه وبريقه.

- تزيل معظم آثار الذبول، والشحوب الناجمين عن الشيخوخة حول منطقة الشفتين والعينين .

- تعمل على شد البشرة المرتخية وتقضي على الترهلات نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة. وتملء الخطوط الرفيعة التي توجد في البشرة.

- مفيدة في معالجة الآلام الناجمة عن التهاب المفاصل.

- تعمل على معالجة الآثار الناجمة عن الجروح، والندوب، وآثار حبّ الشباب.

أضرارها:

- هناك من يرى من المختصين أن حبوب الكولاجين ليس بها أضرار تّذكر لأنها مكونة من مواد طبيعية لا تتسبب في تعريض الجسم للأذى وبعض العلماء الآخرين يرون أن الكورتيزون يتكون من مواد طبيعية لكن تناول جرعات زائدة منه يعمل على الإضرار بالجسم وصحته أو استخدامه بدون استشارة الطبيب، خصوصا أن هناك شريحة من الناس ظهرت عليها زيادة ملحوظة في الوزن جرّاء تعاطيها حبوب الكولاجين، وهنا يفضل عدم تناولها لمن يرغبون في إنقاص أوزانهم.

- أكد بعض المختصين أن تناول حبوب الكولاجين بإفراط وبشكل مفرط قد يتسبب في إصابة الجسم بالعديد من المشكلات الصحية خاصة في المعدة والجهاز الهضمي.

- يعتبر سعر حبوب الكولاجين عالياً جداً مقارنة بأسعار المستحضرات الدوائية الأخرى .

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