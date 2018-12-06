10 مسببات خطيرة لإرتفاع الكوليسترول في الدم

إذا كان هناك تاريخ عائلي للاصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، فيفضل أن تقوم بفحص منتظم

ليس كل الكولسترول سيء، فوجود مستوى معين من الكولسترول ضروري حتى يعمل الجسم بشكل صحيح. عندما يكون مستوى الكولسترول مرتفعاً، فإنه يسبب انسداد الشرايين، والسكتات، ومشاكل القلب، والأوعية الدموية الأخرى.

في الوقت الحاضر، يعاني المزيد والمزيد من البالغين من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وذلك لأسباب مختلفة. وهنا لائحة بالأسباب الأكثر شيوعا لارتفاع الكوليسترول في الدم.

النظام الغذائي غير الصحي

يمكن لاستهلاك الدهون المشبعة أن يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم. وتوجد الدهون المشبعة في الغذاء الغني بالكوليسترول والدهون. هذه هي الأطعمة مثل اللحوم الدهنية الحمراء، والزبدة، والجبن، والكعك، والسمن الخ

تجنب أو قلل من تناول المواد الغذائية الغنية بالدهون المشبعة.

عوامل وراثية

إذا كان هناك تاريخ عائلي للاصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، فيفضل أن تقوم بفحص منتظم. الشكل الوراثي من ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى الاصابة بانسداد الشرايين في وقت مبكر أو السكتة الدماغية.

زيادة الوزن

السمنة أو حتى مجرد زيادة الوزن هي سبب آخر لارتفاع الكوليسترول في الدم. الى جانب ذلك، إتلاف حياتك الاجتماعية، يزيد من الدهون الثلاثية الامر الذي يسبب انسداد الشرايين.

وبالتالي، حافظ على وزنك لدرء مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الكسل

الناس الذين يقضون حياتهم في الجلوس أو الاستلقاء طوال اليوم هم في خطر كبير للاصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم. الحياة النشطة يمكن أن تخفض الدهون الثلاثية وتساعد أيضا على الحفاظ على وزنك.

التدخين

يلعب تدخين السجائر دورا هاما في ارتفاع مستوى الكولسترول. لأنه يقلل من مستوى الكولسترول الجيد وكذلك عمر الانسان.

لذلك، الإقلاع عن التدخين يحافظ على مستوى الكولسترول صحياً.

العمر والجنس

يبدأ مستوى الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي في الارتفاع، مع التقدم في السن. عادة يزيد مستوى الكوليسترول حتى سن 60-65 عاما، في كلا الجنسين.

عموما، تملك الإناث مستوى كوليسترول منخفض في الدم قبل انقطاع الطمث.

ولكن بعد انقطاع الطمث، يمكن للمرأة أن تصاب بارتفاع الكولسترول أكثر من الرجال. بالتالي

الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من مستوى الدهون الثلاثية. لذلك استشر طبيبك قبل تناول حبوب منع الحمل.

الكحول

استهلاك الكحول بشكل منتظم يمكن أن يتلف الكبد وعضلات القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويسبب ارتفاع مستوى المادة الدهنية في الجسم.

الإجهاد

عندما يصاب الناس بالتوتر والاجهاد فغالبا ما يلجئون الى التدخين، شرب الكحول أو تناول المواد الغذائية الدهنية. وبالتالي، فأن التوتر لفترات طويلة يمكن أن يزيد الكوليسترول في الدم.

الأمراض

بعض الأمراض مثل السكري والغدة الدرقية تزيد من مستوى الكولسترول في الجسم.

لهذا السبب، ينبغي إجراء فحص طبي منتظم، للحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم تحت السيطرة.