فوائد اللبن اليوناني الثمينة للصحة

يصنع اللبن اليوناني من حليب النعاج أو البقر والذي اشتهر ومنتشر في بلاد اليونان منذ مئات السنين، بحيث تميز بصفاته العجيبة وطعمه وملمسه المختلف تماماً عن اللبن العادي وذلك لإحتوائه على مستوى عالِ من الدهون والبروتين وكميات منخفضة من الماء واللاكتوز والكربوهيدرات الموجودة في الألبان الأخرى، كما ويتميز بسماكته ودسامته، يتميز الزبادي اليوناني بفوائده الصحية أكثر من الزبادي العادي، وفي هذا المقال سنقدم لكم فوائد اللبن اليوناني:

مصدرللبروتين:

تناول كوب واحد من اللبن اليوناني يحقق أكبر قدر من البروتين كما في تناول اللحوم بحيث يوضح خبراء التغذية بأن كوبا أو 8 أونصات من اللبن اليوناني يوفر كمية من البروتين أكبر من 3 أو نصات من الدجاج بالإضافة إلى كونه مادة مغذية وأساسية في بناء وحفاظ كتلة العضلات الخاصة بكل شخص.

مصدر للكالسيوم:

يساعد الكالسيوم في بناء العظام والأسنان بشكل صحي كما يحافظ على وظائف القلب والأعصاب لذلك ينصح بتناول هذا اللبن لإحتواءه الكبير على هذا العنصر.

مفيد للأمعاء:

يحسن تناول الزبادي اليوناني صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على البكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء إضافة إلى قدرته على تعزيز الجهاز المناعي الخاص بالجسم.

تخفيف الوزن:

يساعد تناول هذا اللبن على خسارة ما يقارب 81 بالمئة من دهون منطقة البطن مقارنة مع الأنواع الأخرى من الألبان.

التنوع في الخصائص:

يمتلك هذا اللبن على صفات حلوة و مالحة معاً ويرجع ذلك إلى تناسق سماكة وسلاسة تكوينه كما يمكن استخدامه كبديل صحي للقشطة الحامضة.

وجبة خفيفة:

يمكن تناول اللبن اليوناني كوجبة خفيفة بدلاً من الحلوى المعتادة أو غيرها من مصادر الدهون لتعطي دفعة قوية من الطاقة من دون اللجوء إلى تناول السكر.

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