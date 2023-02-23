البوابة - يعتبر طبق اللحم المضغوط مع الخضار هذا من الاطباق الشتوية والشعبية التي كانت الجدات يحضرنه من الخضار الموسمية الشتوية. يمكن أن يستمر طبخه لعدة ساعات لذلك استعد جيداً لتناول لحم طري جداً.
اللحم المضغوط مع الخضار في القدر الهولندي
المكونات:
3-4 باوند فخذ غنم أو عجل
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
2 - 3 بصل صغير
4 جزر مقطع
2 كرفس مقطع
1 رطل من البطاطا الصغيرة
2 كوب مرق اللحم البقري أو حسب الحاجة
1 كوب من النبيذ الأحمر أو بديله
4 قرنفل
½ ملعقة صغيرة من روزماري
½ ملعقة صغيرة من الزعتر
1 ورقة غار
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 300 درجة فهرنهايت.
- يتبل اللحم بالملح والفلفل، ويوضع جانباً
- في قدر هولندي كبير ، تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة الحرارة. يقلب اللحم على كل جانب حتى يصبح لونه بنيًا ، حوالي 4 دقائق لكل جانب يمكنك اضافة الزيت إذا لزم الأمر.
- نضع البصل حول اللحم ثم نضيف المرق والثوم وإكليل الجبل والزعتر. وتصب على الشواء. ونضيف ورقة الغار.
- نترك القدر على نار متوسطة - عالية. بمجرد أن يبدأ المرق بالغليان نغطي القدر ونتركه لمدة ساعتين.
- تضاف البطاطا والجزر والكرفس ، ويترك لمدة ساعتين إضافيتين (لشواء 4 رطل) أو حتى تنضج كل المكونات.
- تخلص من ورقة الغار. ارفع اللحم بلطف أو قطعه الى شريحة أو قطع سميكة. يقدم مع المرق.
اللحم المضغوط مع الخضار في القدر الهولندي
ملاحظة:
لصنع مرق اللحم:
- تخلط ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة مع ملعقتين كبيرتين من الماء البارد حتى يصبح ناعمًا.
- يرفع اللحم البقري والخضروات من القدر وتوضع على طبق التقديم.
- يترك المرق ليغلي ثم يضاف مزيج النشا تدريجياً حتى يصبح سميكًا. يمكنك إضافة المزيد من السوائل اذا لزم الامر.
- يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
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