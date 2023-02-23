اللحم المضغوط مع الخضار في القدر الهولندي 

في قدر هولندي كبير ، تسخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة الحرارة. يقلب اللحم على كل جانب حتى يصبح لونه بنيًا ، حوالي 4 دقائق لكل جانب يمكنك اضافة الزيت إذا لزم الأمر .