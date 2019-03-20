اللوز بديل غني بالفوائد لاي وجىة غذائية

لا تفوت وجبة الافطار

أفادت دراسة غذائية حديثة، إن تناول وجبة خفيفة من حبات اللوز يعوض الأشخاص الذين فاتهم الإفطار أو لم يعتادوا على تناول هذه الوجبة بإنتظام.

وذكرت الأكاديمية البريطانية في جامعة كاليفورنيا الأميركية رودي أورتيز أن الدراسة تظهر أن اللوز بديل جيد لأولئك الذين تفوتهم وجبة الإفطار, حيث يؤدي اللوز إلى إنخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما يلعب دورا في تقليل الوزن ويسكت الإحساس بالجوع.

ووفقا للدراسة، فإن تلاميذ المدارس والجامعات الذين تفوتهم وجبة الإفطار، يمكنهم خفض مستويات السكر في دمائهم على أفضل نحو ممكن، إذا واظبوا على تناول اللوز في منتصف ساعات النهار.

وطلب الباحثون من أفراد العينة التي أجري عليها البحث تناول 56 غراما من اللوز المحمص أي ما يعادل 320 سعرا حراريا بصفة يومية منتظمة على مدى 8 أسابيع , وكانت النتيجة هي انخفاض مستويات السكر في الدم، وانخفاض مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين لدى أفراد العينة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الطلاب وجدوا اللوز أشهى من البسكويت عندما واظبوا على تناوله كل يوم، الأمر الذي فسره الباحثون بأن الاستهلاك المتكرر لوجبة خفيفة مغذية مقبول بشكل جيد على وجبة خفيفة من الكربوهيدرات المكررة.