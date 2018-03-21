4 طرق لاستخدام الليمون لتخفيف الوزن

يلعب الليمون دورًا مهمًا عند إضافته إلى وصفات فقدان الوزن و/ أو المشروبات. وهو المكونات الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم غير المرغوب فيها بسهولة.

شرب كوب من الليمون الحار أو البارد جزءا أساسي من برنامج إنقاص الوزن لكثير من الناس.

وهنا بعض الوصفات بالليمون لخسارة الوزن:

شراب الليمون مع العسل

العسل هو علاج طبيعي للسمنة وخفض مستويات الكوليسترول. إدخاله في النظام الغذائي مع العسل مفيد للغاية في علاج السمنة.

من الأفضل تناول مزيج عصير العسل والليمون على معدة فارغة.

شراب الليمون والزنجبيل

بصرف النظر عن حقيقة أن طعمه جيد ، والليمون والزنجبيل ، عندما يجتمعان يصبحان مكمل فعال لنظامك الغذائي ولفقدان الوزن.

جذر الزنجبيل، الممزوج بالليمون في الصباح يساعد على تنشيط ثيرموغينيسيس ، مما يجعل الجسم يحرق الدهون.

شراب الليمون والنعناع

ماء الليمون مع النعناع مفيد جدا لخسارة الوزن بالإضافة الى فوائده العديدة.

ماء الليمون الساخن مع النعناع. اخلطي عصير نصف ليمون طازج في قدح من الماء الساخن وأضيفي القليل من النعناع.

إذا كنت بحاجة الى بعض التحلية، يمكنك اضافة ملعقة صغيرة من العسل في حين أن الماء لا يزال ساخنا.

شراب الخيار والليمون

الخيار مثالي لفقدان الوزن لأنه يساعد على طرد السموم في الجسم. الخيار منخفض في السعرات الحرارية ، ومدر للبول ، وغني بالألياف الغذائية.

جنبا إلى جنب مع ماء الليمون، يعتبر الخيار والليمون أفضل مزيج لخسارة الوزن.