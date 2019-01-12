عصير المانجو والأناناس الصحي
عصير المانجو والأناناس الصحي
عصير المانجو والأناناس الصحي وجبة غذاء أساسية لكل شخص يبحث عن طاقة ومغذيات طبيعية.
المكونات:
60 غراما من اللفت أو الخضر الورقية الأخرى مثل السبانخ
40 غراما من قطع المانجو مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
40 غراما من قطع الأناناس مقطعة إلى قطع 1/2 بوصة
نصف موزة
1 ملعقة طعام من بذور الشيا أنا أيضا أحب بذور الكتان
1 ملعقة كبيرة من الشوفان
1 ½ كوب ماء
الطريقة:
توضع جميع المكونات في الخلاط. اختياري: تترك المكونات معا في الثلاجة طوال الليل.
يضاف الماء. يمزج حتى يصبح ناعما ويقدم على الفور.
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