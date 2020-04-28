المبادئ التوجيهية لاستخدام مكيف الهواء أثناء جائحة كورونا

مع استمرار العالم في مواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد ، وصلت جائحة COVID-19 بالفعل إلى 185 دولة ، مما تسبب في أكثر من 206.802 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. ومع ارتفاع درجات الحرارة الآن قد يواجه الناس مشكلة جديدة.

المكيف في الصيف؟

مع انتهاء فصل الربيع في العديد من الدول تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وهذا يعني لجوء العديد من الناس الى مكيفات الهواء والمبردات لتوفير بعض الراحة. ومع ذلك ، هناك العديد من التقارير التي تدعي أن استخدام مكيفات الهواء يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار الفيروس التاجي الجديد.

المبادئ التوجيهية لتشغيل مكيفات الهواء في هذه الظروف:

ما هي درجة الحرارة المثالية لمكيفات الهواء في المنزل؟

وفقًا للمبادئ التوجيهية ، يجب أن تعمل مكيفات الهواء في المنزل بشكل مثالي بين 24-30 درجة مئوية ويجب أن تتراوح الرطوبة بين 40-70 في المائة. كما ينص الدليل على أن الغرف يجب أن تكون جيدة التهوية عن طريق الحفاظ على النوافذ مفتوحة قليلاً حتى يتم التخلص من الهواء بطريقة طبيعية. إذا كانت مروحة العادم في مكان قريب ، فيمكن تشغيلها لتوفير تهوية أفضل

ماذا عن مبردات الصحراء؟

وتنصح المبادئ التوجيهية أيضًا باستخدام المبردات التبخرية (مبردات الصحراء) لمكافحة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. يمكن للمرء أيضًا وضع مرشحات الهواء في هذه المبردات للحفاظ على الغبار بعيدًا والحفاظ على النظافة. من المهم أن يقوم المبرد بسحب الهواء من الخارج لضمان التهوية الجيدة ويجب ترك النوافذ مفتوحة قليلاً لتقليل الرطوبة.

الخطوط الإرشادية للمراوح الكهربائية

مرة أخرى ، حتى مع استخدام المراوح الكهربائية ، يجب ترك النوافذ مفتوحة للتهوية المناسبة أو استخدام مراوح العادم ، إذا كانت موجودة في مكان قريب ، يجب تشغيلها.

ما هي مشكلة نظام التكييف المركزي؟

وفقًا للخبراء ، في حين أن مكيفات النوافذ التي تستخدم في المنازل لا تشكل خطورة كبيرة ، فإن المشكلة تكمن في استخدام التبريد المركزي. تُستخدم أنظمة التكييف المركزي هذه في مراكز التسوق والشركات والمكاتب الحكومية والمستشفيات وما إلى ذلك ، وقد تؤدي إلى زيادة فرصة انتشار فيروس كورونا إلى أشخاص آخرين في نفس المبنى ، إذا اصيب شخص واحد بالمرض ففرصة انتشاره تزداد. لهذا السبب ينصح بشدة بالتهوية بالهواء الخارجي في هذه المرافق.