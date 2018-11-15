ما هو المحفز الأكثر فعالية مع الموظفين؟

تم تقديم مجموعة من الخيارات منها (المال، والبيتزا المجانية، والاطراء)

خلصت دراسة استقصائية قام بها دان أريلي ، أستاذ علم النفس والاقتصاد السلوكي في جامعة ديوك على أربع دفعات من عمال مصنع إلى أن البيتزا كانت هي المحفز الأكبر وزادت إنتاجية العمال بنسبة 6.7 في المائة. هذا وتم تقديم مجموعة من الخيارات منها (المال، والبيتزا المجانية، والاطراء) في بداية أسبوع العمل ولم يتم تقديم أي حافز آخر.

ماذا عن الحوافز النقدية؟

من المثير للصدمة أن الحافز النقدي (الذي كان 30 دولاراً) زاد الإنتاجية بنسبة 4.9 في المائة فقط ، بينما انخفضت في اليومين التاليين بنسبة 13.2 في المائة. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت إنتاجية هذه المجموعة بنسبة 6.5 في المائة بعد أسبوع. أليس هذا مؤشرًا على أن الموظفين يفضلون التقدير لعملهم والطعام المجاني على المال؟

ومع ذلك ، عندما حلل الباحث البيانات التي دامت أسبوعًا ، اتضح أن التحفيز اللفظي كان أكثر تحفيزًا من البيتزا المجانية.