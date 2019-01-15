ما تفسير الحلم بالمسمار في المنام؟

ضرب المسامير في حلمك يمثل تماسكك ، ثباتك وقدرتك على دفع صفقة صعبة. أيضا النظر في التورية ، "الوقوع في الفخ" الذي يشير إلى تلميح جنسي أو الوقوع في شيء ما. بدلا من ذلك ، قد يشير الحلم أيضًا إلى عبارة شعبية أخرى "ضرب المسمار على الرأس" ، مما يوحي بأنك قد حللت الوضع تماما.

رؤية المسامير في حلمك يرمز إلى العمل الطويل الشاق مقابل القليل من التعويض والدفع. قد يكون مشابهًا أيضًا لقوى قوية.

ان تحلم بأنك اذيت نفسك بمسمار يقترح عليك أن تكون حذراً فيما تقوله.

إن الحلم بأنك تسحب المسمار يعني أنك لست مستعدًا للالتزام بموقف أو علاقة.