المكياج المثالي للبشرة البيضاء والفاتحة

مايا أحمد

يبقى السر وراء الحصول على مكياج مناسب للبشرة البيضاء والفاتحة هو اختيار درجات الألوان التي تبرز ملامح الوجه وتخفي العيوب.

مع ذلك، فهناك بعض الأخطاء التي تقع فيها صاحبات البشرة الفاتحة عند تطبيق المكياج وينتهي الأمر مع مظهر غير طبيعي يبرز عيوب الوجه.

بمجرد تطبيق النصائح والخطوات التالية نضمن لكِ الحصول على إطلالة مكياج مثالية لبشرتك الفاتحة:

- كريم الأساس المناسب لتطبيق مكياج ناجح، عليكِ اختيار كريم الأساس المناسب وفقاً لنوع ولون بشرتك.

- تعاني العديد من صاحبات البشرة الفاتحة من عدم توافق كريم الأساس على بشرتهن وتحول لونه إلى الرمادي بعد وقت قصير. يرجع ذلك لاختيار التركيبة الغير مناسبة ما إذا كان كريمي أو سائل، يمكنكِ اختيار التركيبة المناسبة بحسب نوع بشرتك سواء كانت دهنية أو جافة.

- لاختيار لون كريم الأساس المناسب لبشرتك البيضاء، عليكِ أولاً تحديد درجة الأندرتون Undertone للون بشرتك ما إذا كانت دافئة، باردة أم محايدة. إن لم تكوني واثقة حول ذلك، استشيري خبراء المكياج المختصين. فيساعدك ذلك على الحصول على أساس ناعم وجذاب لإطلالة مكياج ناجحة.

- اختاري درجات البلاشر الصحيحة البلاشر من أهم أدوات المكياج التي لا يمكنكِ إغفاله، فيضفي لمسة سحرية دافئة على وجنتيكِ ويعيد إليكِ الإشراقة والحيوية. لبشرتك الفاتحة أو البيضاء، اختاري الدرجات الطبيعية والمحايدة. أفضل الألوان للبشرة البيضاء هي الوردي الفاتح، الخوخي أو المرجاني.

- احرصي على اختيار درجات الألوان الدافئة من الوردي بعيداً عن الأحمر أو البرتقالي أو الألوان الداكنة. درجات البني الفاتح أو النيود هي المناسبة لمكياج النهار للذهاب للجامعة أو المدرسة، أما لمكياج السهرات، طبقي درجات الوردي أو البنفسجي الفاتح. ظلال الجفون يعتقد الكثير من صاحبات البشرة البيضاء أن الدرجات الداكنة من ظلال الجفون هي الأنسب لهن، فقد تتسبب الدرجات الوردية والألوان الفاتحة في زيادة شحوب البشرة والظهور بمظهر مريض. تخلي تماماً عن هذا الاعتقاد الخاطئ، فالدرجات الفاتحة والمحايدة تمنحك إطلالة رائعة وطبيعية.

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- لصاحبات الأندر تون الدافئ، اختاري درجات البرونزي والألوان الترابية، أما لصاحبات الأندر تون البارد، اختاري درجات الذهبي، الرمادي أو الألوان المعدنية من الأزرق والأخضر والأرجواني.

- أحمر الشفاه على عكس الاعتقاد الشائع أن صاحبات البشرة البيضاء يمكنها ارتداء أي من درجات أحمر الشفاه، إلا أنه هناك بعض الدرجات التي قد تصيبك بالشحوب.

اختاري درجات النيود، الوردي والخوخي لإطلالة ناعمة وجذابة تصلح للمكياج اليومي. لصاحبات الأندرتون البارد، اختاري تدرجات أحمر الشفاه من الخوخي وحتى المرجاني، أما للأندر تون الدافئ، أختاري أحمر الشفاه البرتقالي والأحمر.