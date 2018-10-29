للرجل: نوعية الملابس المُناسبة لك حسب شكل جسمك‎

يجب اختيار الملابس التي تبعد الأنظار عن منطقة الخصر حتى لا تبدو أضخم

إن تصنف أجسام الرجال من حيث الشكل إلى ثلاثة أشكال أساسية، هي: المثلث المقلوب، والبيضاوي، والمستطيل، ومن الممكن أن يمتلك الرجل الأشكال الثلاثة خلال مراحل حياته المختلفة والتغير في جسمه مع تقدم عمره، وفيما يلي توضيح للأشكال المختلفة لجسم الرجل والملابس المناسبة لكلّ شكل:

- الجسم المثلث المقلوب:

يمتلك الرجل أكتافاً عريضةً أكثر من الوركين في هذا النوع من الأجسام، ويمتلك هذا النوع عادةً الأشخاص الرياضيون، ويعتبر الشكل المثالي لجسم الرجل، واختيار الملابس بالنسبة له أمر سهل، حيث يجب ارتداء ملابس تُظهر الشكل العام للجسم بطريقة مناسبة، وهذا لا يعني ارتداء ملابس ضيقة جداً لإبراز الجسد؛ لأنّ ذلك مبالغ به، ويمكن ارتداء بدلات لا تحتوي نقوشاً مع قمصان مناسبة، ويجب ارتداء السراويل المستقيمة الشكل، وتجنب ارتداء السراويل الضيقة التي تظهر الجزء العلوي من الجسد ضخماً وغير متناسق مع باقي الجسد، بالإضافة إلى ضرورة تجنب ارتداء القمصان ذات الرسومات والنقوش؛ لأنّها تلفت الانتباه إلى الجزء العلوي وتجعله يبدو أكبر حجماً.

- الجسم المستطيل:

يمتلك الرجال أصحاب القامة الطويلة هذا الشكل من الجسم، وتكون الأكتاف ومنطقة الوركين متماثلةً تقريباً، ويمكن ارتداء الملابس التي تحتوي على عدّة طبقات، بالإضافة إلى اختيار الملابس الضخمة في المنطقة القريبة من العنق وضيقة عند الخصر، ويجب الابتعاد عن ارتداء الاكسسوارات، مثل الدبابيس والأوشحة وغيرها، حتّى لا يبدو الرجل أكثر طولاً عند تسليط الضوء على المنطقة العلوية في ملابسه.

- الجسم البيضاوي:

الجسم البيضاوي لدى الرجل يكون لديه خصر أوسع من الأكتاف، ومع تقدم عمر الرجل يصبح جسده بهذا الشكل غالباً، ويجب اختيار الملابس التي تُبعد الأنظار عن منطقة الخصر حتّى لا تبدو أضخم، ولفت الانتباه إلى مناطق الجسد الأخرى مثل الأكتاف، ويُعدّ اختيار السترات الحل الأمثل فهي توحي بشكل جسم متناسق أكثر وتُظهر الأكتاف بشكل بارز، ويجب تجنب السترات الضيقة، ومن الجيد ارتداء ألوان قاتمة لهذا النوع من الأجسام.

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