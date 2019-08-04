كيف تتخلص من الملح دون أن تخسر نكهة الطعام؟

إذا كانت براعم الذوق لديك تميل نحو الطعم الحار، فقد تكون تعمل لمصلحة قلبك، وفقا لبحوث جديدة.

قال باحثون من الصين إن الأطعمة الغنية بالتوابل قد تزيد من حساسية الملح، مما يحد من الرغبة في تناول الطعام المالح.

وقال الدكتور زيمينغ تشو، الباحث في الدراسة: "إن تناول الملح يزيد من ضغط الدم ويساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية. "وبالتالي، الحد من تناول الملح هو أمر مهم جدا للصحة.

واضاف "اننا نجد ان التمتع بالمأكولات الغنية بالتوابل يقلل بشكل كبير من تفضيل الأكل المالح، وتناول الملح يوميا وبالتالي يقلل من ضغط الدم".

وأجرى فريق البحث دراسة على الفئران جنبا إلى جنب مع عينة من 600 شخص بالغ. بحيث تمت دراسة مستويات ضغط الدم بالمقارنة مع تناول الأطباق الحارة والمالحة.

وفقا للدراسة، أطعمة مثل الفلفل الحار التي تضاعف الحرارة ساعدت على تغيير الطريقة التي يفسر الدماغ بها الملح أو الصوديوم. مع ارتفاع استهلاك التوابل، تراجعت الرغبة في تناول الملح.

هذا وقد حددت منظمة الصحة العالمية خفض الملح باعتباره "مفتاح غذائي رئيس" لخفض خطر الوفاة من الأمراض غير المعدية بحلول عام 2025.

وأشار تشو وزملائه إلى أن الناس في أنحاء العالم يتناولون أكثر من الكمية الموصى بها من الملح بشكل روتيني وهي 5 غرامات من الملح يوميا.

وتنصح جمعية القلب الأمريكية بعدم استهلاك اكثر من ملعقة صغيرة من الملح أو 2300 ملليغرام من الصوديوم - يوميا. في الولايات المتحدة، يأتي ثلاثة أرباع استهلاك الصوديوم من الأطعمة المصنعة و المعلبة و / أو وجبات المطاعم السريعة.

بالنسبة للدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقييم تفضيلات المشاركين للنكهات المالحة والحارة، وربطها بمستويات ضغط الدم.

فوجدوا ان أكثر المستهلكين للطعام الحار استهلكوا حوالي 2.5 غرام من الملح يوميا، مقارنة مع أولئك الذين لا يفضلون الحار.

وأكدت التجربة ذات الصلة بين نتائج الفئران والبشر حول تأثير الملح على الدماغ.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم احد المساهمين الرئيسيين فى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب والفشل الكلوى.

لذلك ينصح الأطباء باستعمال كمية أكبر من التوابل مع كمية أقل من الملح عند اعداد الطعام.

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