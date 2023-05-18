البوابة - هل تحب الملفوف المحشي ؟ يعتبر الملفوف هو أحد الخضروات التي تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية. وبالتالي فأن استهلاك الملفوف يحافظ على وزنك تحت السيطرة. يحتوي الملفوف أيضًا على فيتامين سي بكثرة ، مما يساعد في امتصاص الحديد من الأطعمة. يساعد فيتامين سي أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي ، كما أن لفائف الملفوف تحتوي على الكثير منه.



كما أن الملفوف ، وخاصة الملفوف الأحمر ، يرفع مستويات البيتا كاروتين واللوتين ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي القلب. كما أنه يساعد على خفض ما يسمى LDL "المؤكسد" ، والذي يرتبط بتصلب الشرايين. وبما أنه يخفف الالتهاب ، فإنه يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب.

ما هو تاريخ لفائف الملفوف البولندية؟

كان Gołąbki جزءًا معروفًا من المطبخ البولندي لعدة قرون ، حيث يتم صنعه من مجموعة متنوعة من الحشوات الملفوفة بأوراق الملفوف الطازجة أو المخللة. من المحتمل أن يعود تاريخ هذا الطبق في بولندا إلى القرن التاسع عشر تقريبًا ، وهو أحد تأثيرات المناطق الحدودية الشرقية.

الملفوف المحشي على الطريقة البولندية

المكونات:

18 أونصة من اللحم المفروم المختلط (مثل لحم الضأن ولحم البقر والديك الرومي والدجاج ولحم العجل)

1 رأس ملفوف أخضر

خبز توست بيضاء عمرها يوم واحد

1 بصلة بيضاء

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج

2 بيض

2 ملعقة كبيرة بقسماط

2 ملعقة كبيرة زبدة

الملفوف المحشي على الطريقة البولندية

خطوات التحضير:

1. تُرفع الأوراق الخارجية من الملفوف وتُغلى أوراق الملفوف في قدر كبير من الماء المغلي لمدة 2-3 دقائق. تشطف أوراق الملفوف بالماء البارد ، وتزال العروق بالسكين. تقطع أوراق الملفوف إلى قطع مربعة كبيرة.

2. ينقع الخبز في القليل من الماء. يقشر البصل ويقطع ناعما ويقلى في 1 ملعقة كبيرة من الزيت. يرفع عن النار ويضاف البقدونس. يُعصر الخبز جيدًا ويُمزج مع مزيج البصل ويُضاف اللحم المفروم والبيض وفتات الخبز. يتبل بالملح والفلفل.

3. توضع أوراق الملفوف بجانب بعضها البعض ويوزع الحشوة وتلف. تربط بخيوط المطبخ لتأمينها. تسلق لفائف الملفوف في قدر بخاري لمدة 20 دقيقة.

4. يسخن الزبد وتحمر لفائف الملفوف ثم يصب الماء عليها، وتغطى وتطبخ حتى تنضج. قم بإزالة خيوط المطبخ. قدمها دافئة.

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