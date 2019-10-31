الملفوف المشوي بالفرن مع صلصة ديجون
المكونات
نصف ملفوفة خضراء متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المملوء بالثوم (أو زيت الزيتون العادي)
ملح وفلفل
صلصة:
3 ملاعق كبيرة من الزبدة
2 ملعقة كبيرة من البصل الطازج
1 ملعقة طعام خردل ديجون
نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
رشة من الملح والفلفل
اختياري للزينة: ثوم مفروم أو بقدونس
تعليمات
يسخن الفرن إلى 450 درجة. توضع ورقة شمع على الصينية.
تقطع نصف الملفوف إلى أربعة أسافين متساوية وتوضع على ورقة الخبز . باستخدام فرشاة المعجنات يغطى كل إسفين بالزيت ويرش بالملح والفلفل. تكرر جميع القطع.
توضع ورقة الخبز في الفرن وتطبخ لمدة 10-12 دقيقة. تقلب وتشوى حتى يصبح لونها بني محمر ، من 8 إلى 10 دقائق.
في هذه الأثناء ، تصنع الصلصة عن طريق إضافة جميع مكونات الصلصة إلى قدر صغير وتطبخ على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة تمامًا. حافظ على الدفء (بالتناوب ، ضع المكونات في قدر الميكرويف ، واطهيها لمدة دقيقة تقريبًا)
عند التقديم ، ضع الملفوف على طبق ورشّه بالصلصة. يرش الثوم المعمر أو البقدونس ، إذا رغبت في ذلك.