الملفوف المشوي بالفرن مع صلصة ديجون

المكونات

نصف ملفوفة خضراء متوسطة الحجم ​​

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المملوء بالثوم (أو زيت الزيتون العادي)

ملح وفلفل

صلصة:

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من البصل الطازج

1 ملعقة طعام خردل ديجون

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

رشة من الملح والفلفل

اختياري للزينة: ثوم مفروم أو بقدونس

تعليمات

يسخن الفرن إلى 450 درجة. توضع ورقة شمع على الصينية.

تقطع نصف الملفوف إلى أربعة أسافين متساوية وتوضع على ورقة الخبز . باستخدام فرشاة المعجنات يغطى كل إسفين بالزيت ويرش بالملح والفلفل. تكرر جميع القطع.

توضع ورقة الخبز في الفرن وتطبخ لمدة 10-12 دقيقة. تقلب وتشوى حتى يصبح لونها بني محمر ، من 8 إلى 10 دقائق.

في هذه الأثناء ، تصنع الصلصة عن طريق إضافة جميع مكونات الصلصة إلى قدر صغير وتطبخ على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة تمامًا. حافظ على الدفء (بالتناوب ، ضع المكونات في قدر الميكرويف ، واطهيها لمدة دقيقة تقريبًا)

عند التقديم ، ضع الملفوف على طبق ورشّه بالصلصة. يرش الثوم المعمر أو البقدونس ، إذا رغبت في ذلك.