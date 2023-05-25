تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية في يوم 25 مايو من كل عام بعيد الاستقلال، حيث نالت حريتها واستقلالها في عام 1946، لذلك هنأ الملك عبدالله الثاني أبناء الوطن وبناته بهذه المناسبة العظيمة في قصر رغدان بالعاصمة عمان ومنح الملك لنحو 13 شخصية بارزة بأوسمة الاستقلال تكريماً لهم على انجازاتهم بجميع المجالات تقديراً لمساهماتهم في تقدّم الأمة الأردنية.

الملكة رانيا تتألق بالأخضر الفسفوري في عيد الاستقلال الـ 77

خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بإطلالتها العصرية حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر الفسفوري المنعش التي اعتمدتها بمناسبة احتفال الأردن بالذكرى السابعة والسبعين لعيد الاستقلال، فيما جاء على الخصر حزام باللون الذهبي أعطى إطلالتها أكثر جمال وفخامة.

وأكملت ملكة الأردن إطلالتها بترك شعرها الويفي مفرود على كتفيها، وارتكز مكياجها على الظلال البنية، فيما وضعت أقراط أذن طويلة باللون الذهبي.

الصور من الانستقرام