الملكة رانيا تخطف الأنظار بثوب أردني جميل

الملكة رانيا واحدة من أكثر النساء أناقة في الوطن العربي والعالم أيضاً، واطلالاتها دائماً مدورسة بعناية من ناحية التنسيق، واختيار الألوان وما يتناسب مع قوامها ومع منصبها الاجتماعي، وفي كل موسم تختار اطلالات تتناسب مع الموسم من كافة النواحي.

ومؤخراً خلال الزيارة الرسمية لهولندا تألقت الملكة رانيا برفقة جلالة الملك، بثوب أردني جميل صممته سيدات جمعية بصمة خير الخيرية في السلط.

ما رأيك بإطلالتها؟

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