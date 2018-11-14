المنتجعات الصحية أفضل مكان لعلاج الاكتئاب

الحمام التركي يساعد على تخفيف الشعور بالاكتئاب

كشفت نتائج دراسة حديثة إلى أن الاستحمام بماء ساخن قد يكون أفضل طريقة لعلاج حالات الاكتئاب، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يذهبون إلى منتجع صحي لمدة ساعة مرتين في الأسبوع تتحسن صحتهم العقلية بشكل أفضل من غيرهم.

ويقول الخبراء أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن الماء الساخن يعيد إيقاع حرارة الجسم الطبيعية على مدار اليوم، ويشكل علاجا أفضل للمرضي المصابين بالاكتئاب.

وقال العلماء في جامعة "فرايبورج" في ألمانيا، إن الاستحمام المنتظم أسرع من ممارسة الرياضة في تحسين الحالة المزاجية، حيث أظهرت الدراسة أن الناس أكثر عرضة للاستمرار في هذا على المدى الطويل.

وعكف العلماء في الجامعة الألمانية على اختبار آثار الحمامات الحرارية على 45 شخصا يعانون من الاكتئاب، وقالوا :" تبدو الحمامات ذات الحرارة المفرطة طريقة سريعة المفعول وآمنة وسهلة الوصول مما يؤدى إلى تحسينات سريرية ذات الصلة في اضطراب الاكتئاب بعد أسبوعين، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في أداء تمرينات رياضية".

وعانى الأشخاص، الذين شملتهم الدراسة ويبلغ متوسط أعمارهم 48 عاما، من اكتئاب معتدل إلى شديد، حيث يتم قياسه على مقاييس خاصة. وأشارت النتائج إلى أن الاستحمام يمكن أن يحول الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد إلي شخص مصاب بالاكتئاب المعتدل، كما يمكن أن يسقط شخص ما على درجة معتدلة إلى معتدل.