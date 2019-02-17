المهلبية بحب الهال

طريقة سهلة ورائعة لعمل المهلبية بنكهة الحب هال.

المكونات:

2 أكواب حليب

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الحب هال

2 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة

2 ملاعق صغيرة من ماء الورد

فستق حلبي (اختياري)

الطريقة: على درجة حرارة متوسطة قومي بتسخين الحليب والحب هال والسكر مع التحريك المستمر.

بعد إذابة السكر أضيفي دقيق الذرة.

اتركي المزيج حتى يثخن مع التحريك المستمر لمدة 10 دقائق.

أضيفي ماء الورد ثم أزيلي القدر من على النار بعد مرور دقيقتين.

اسكبي االمهلبية/ لقشطلية في كاسات للتقديم.

ضعي كيس من البلاستيك على الوجه حتى لا تتكون طبقة غير مرغوب فيها.

اتركي هذه الوصفة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم قومي بإضافة الفستق الحلبي.