المواهب الدفينة التي يمتلكها كل برج... تعرف عليها

من الجميل التفكير أن أصحاب كل برج يمتلكون قدرات خارقة، ومواهب دفينة، وصفات مميزة وفريدة تميزهم عن غيرهم.

قد تكون جزءًا من فريق النار الذي يخلق عاصفة حية من النيران في كل مكان يذهب إليه، أو ربما توَّد الانضمام لفريق الأرض الذي يحاول الحفاظ على جاذبيته حتى لا يطفو في الفضاء الخارجي، وقد تكون ضمن فريق الهواء الذي يهوى الحرية ويحلق في الهواء بأجنحته، وأخيرًا من المتحتمل أن تكون من فريق المياه الذي يغوص عبر أعمق الخنادق البحرية.

وهنا نعرض مجموعة من المواهب الدفينة واصفات المميزة التي يمتلكها كل برج:

1. برج الحمل

الطاقة التي تجري في عروقك لا حدود لها، وقوتك وشجاعتك تحددان كل قرار تتخذه، فأنت تحصل على ما تريد دون النظر إلى الوراء أبدًا، لذا فأنت قائد بالفطرة.

2.برج الثور

أنت العقل المدبر للحواس الخمس، لهذا السبب فأنت بارع في المطبخ نظرًا لدقتك وإدراكك للمكونات الأفضل لإعداد طبق شهي مليء بالحب، كما أنك مبدع في تزيين الطبق، فأنت تسير على مثل "العين بتاكل قبل الفم".

3. برج الجوزاء

لديك قدرة رهيبة في التعبير، فأنت قادر على إيصال ما توَّد قوله بالضبط وما يريد الآخرون سماعه، ما يجعلك متحدثًا رائعًا وكاتبًا بالفطرة مع المقدرة على التعبير عن أكثر المفاهيم الباطنية.

4. برج السرطان

التعاطف يجسد كيانك كله، فلديك رغبة برعاية الآخرين؛ لذا يجعلك معالجًا اجتماعيًا رائعًا فبمقدروك منح الحب والتفاهم الذي يريده الآخر.

5. برج الأسد

أنت تنتمي إلى المسرح، فهو المكان الذي يجب أن تتواجد فيه، فأنت مؤدِ رائع، كما تمتلك كاريزما مُبهرة وجاذبية مميزة، لذا يفضل أن تعمل ممثل أو مؤدي مسرحي.

6. برج العذراء

غالبًا ما يكون برج العذراء هو المسؤول عن أدق التفاصيل وأكثرها تعقيدًا وجمالًا؛ فهو يتمتع بالصبر ويملي أدق التفاصيل اهتمامه لتولد جمالية لأي شيء يشرف عليه، لذا فهو بارع بالمهام التي تحتاج الدقة كمصمم ديكور، أو ستايلست.

7. برج الميزان

قدرتك على الحفاظ على الحيادية والنظر في جميع جوانب المسألة يجعلان منك محاميًا بالطبيعة؛ فمن السهل عليك إقناع الآخرين بوجهة نظرك ، كما أنك ماهر في العمل "بذكاء" وليس بجهد.

8. برج العقرب

يمتلك برج العقرب حدس قوي وتوارد خواطر حدودي يمنحه القدرة على رؤية شخصيات الأفراد الحقيقية، وهذا ما يجعلك محققًا بارعًا.

9. برج القوس

أنت شعلة من الطاقة والإيجابية لجميع أولئك الذين يحتاجونها ، فيمكنك تحويل أكثر المواقف المملة إلى نشاط ممتع ومسلي، كما تجذب الآخرين بحسك الطفولي بالمغامرة؛ وهذا ما يجعل منك متحدثَا تحفيزيًا أو مضيف حفلات رائع.

10. برج الجدي

أخلاقيات عملك لا مثيل لها، فأنت تضع نصب عينيك هدفًا وخطة لتحقيقه؛ هذا يجعلك قادرًا على أي شيء تقريبًا ، طالما تريده بما فيه الكفاية. كما لا يتشتت انتباهك على طول الطريق، وغالبًا ماتنتهي بمفاجأة سارة عندما تشق طريقك إلى المركز الأول.

11. برج الدلو

شخصيتك هي شيء من الأعجوبة، فأنت لا تهتم بما يعتقده الناس، ولا تهتم بما يريده المجتمع، أنت نفسك ولا شيء آخر. هذا يجعلك بطلاً ملحميًا للمستضعف، وغالبًا ما تكون أنت من يقود الثورات.

12. برج الحوت

خيالك هو حقيقة بديلة من العجب والسحر والدهشة، فأنت بمقدورك أخذنا جميعًا في رحلة عبر عقلك؛ فالأفكار التي تحلم بها والألوان التي تتصورها رائعة، مما يجعلك فنانًا مذهلاً.

3 أبراج لا تتخطى قصة الحب الأولى بسهولة

3 أبراج يسيطر عليها طابع التملك والسيطرة على الشريك