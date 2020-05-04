الموز الناضج أو غير الناضج: أيهما أفضل بالنسبة لك؟

هل من الأصح تناول الموز طازجًا أو عندما ينضج؟ قد يتساءل معظمكم عن متى يكون أفضل وقت لتناول الموز.

لمعلوماتك ، يتغير المظهر الغذائي للموز عند نضجه. هل لاحظت أنه كلما كان الموز أكثر نضجًا ، كلما كان طعمه أكثر حلاوة.

لماذا يصبح الموز أكثر حلاوة عندما ينضج؟

يرجع ذلك إلى الإنزيمات الموجودة في أنسجة الفاكهة ، والتي تتحلل النشا تدريجيًا ، وهو شكل بوليمري طويل من السكر مذاقه غير حلو، إلى سكريات بسيطة ، وهي سكريات أحادية ، إلخ. أيضا ، هذا يجعل الموز أسهل في الهضم لأمعائك.

اكتشف الباحثون اليابانيون أيضًا أن الخصائص المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة في الموز تزداد مع نضجها. ينتج الموز الناضج بالكامل مع بقع داكنة على القشر الأصفر مادة تعرف باسم TNF أو عامل نخر الورم، والتي لديها القدرة على مكافحة الخلايا غير الطبيعية.

كلما زادت بقع الموز الداكنة ، كلما زادت جودة تحسين المناعة. لذلك ، كلما زاد نضج الموز ، كلما كانت جودة مضاد للسرطان أفضل. إن الموز الأصفر الذي يحتوي على بقع داكنة أكثر فعالية 8 مرات في تعزيز جهاز المناعة في الجسم ، مقارنة بالقشرة الخضراء.

أفضل وقت لتناول الموز هو عندما ينضج بالكامل.

الموز الناضج هو أفضل خيار لك عندما يحتاج جسمك إلى سكر سريع. إذا كنت لا ترغب في زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم ، يجب أن تفكر في استهلاك الموز الناضج مع بعض زبدة الجوز. وذلك لأن الدهون تبطئ امتصاص السكريات في مجرى الدم ، أو ببساطة كل الموز وهو لا يزال أخضر اللون أو في المستوى 3 أو 4 في الصورة.