الموسيقى وسيلة سحرية للعلاج

ساعدتّ الموسيقى أشخاص يعانون من الصداع

أكدت دراسة علمية أجراها معهد الدماغ والإبداع في جامعة ساوث كاليفورنيا، أن الموسيقى تعتمد كوسيلة سحرية للعلاج اليوم.

وركزت الدراسة على استخدامات الرنين المغناطيسي الوظيفية، التي تدرس كيفية الاستجابة الذهنية للإشارات الموسيقية، وكيف تؤثر على جسد الإنسان".



ووفق ذات الدراسة التي أعدها الباحث، دان ليفيتين، فقد ساعدتّ الموسيقى أشخاص يعانون من الصداع أو وخزات في العمود الفقري، على العلاج بصورة كاملة عن طريق التعرض لأنواع بعينها من الموسيقى.



كما كشفت الدراسة، أن تعليم الأطفال على العزف على أحد الآلات الموسيقية خلال أعوامهم الأولى، يجعلهم أشخاص أفضل في حل المشكلات.