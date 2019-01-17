طرق سهلة لجعل المولود الجديد ينام بسرعة

يمكن أن تكون محاولة وضع طفلك للنوم متعبة ومرهقة للغاية. من حمله بعناية ، حتى لا تؤذي الطفل الصغير ، لوضعه في السرير في الوقت المناسب ، فالأمومة ليست لعبة. دعونا نكون صادقين ، عندما لا يكون طفلك نائمًا ، لن تحصلي على أي نوم أيضًا. إذن ماذا تفعلين بعد ذلك؟

كيف تجعلين طفلك ينام بسرعة؟

إن الحصول على كمية كافية من النوم ليس ضروريًا فقط لمولودك الجديد ، ولكن أيضًا لجميع من في. لذلك ، من أجل ضمان تلبية احتياجات نوم طفلك ، هناك أشياء معينة يجب عليك القيام بها.

وضع روتين لموعد النوم

وضع روتين مهدئ في الليل من شأنه ان يحضر طفلك للنوم في الوقت المناسب. يمكن أن يشمل هذا الروتين أي شيء من غناء تهويدة لمنحه حماما دافئا. عندما يتكرر هذا الجدول يوما بعد يوم، سيتعرف طفلك على وقت النوم.

الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس في الغرفة

يعاني المواليد الجدد من صعوبة في التمييز بين الليل والنهار. تأكد من حصولك على ما يكفي من أشعة الشمس داخل المنزل خلال النهار لتدريب الجسم على مدار الساعة. يمكنك أيضًا أن أخذ طفلك خارج المنزل خلال النهار لتعريفه بضوء الشمس.

الزيوت العطرية المهدئة

أولاً وقبل كل شيء ، نقترح أن تتحدثي مع طبيب الأطفال فيما يتعلق بنفس الشيء. فالزيوت مهدئ مناسب للنوم والاسترخاء ، يمكنك وضع قطرة أو اثنين من زيت اللافندر الأساسي ، بالقرب من مكان نوم طفلك لمساعدته على النوم بسرعة.

لا تشعلي الضوء

إذا استيقظ طفلك في الليل ، لا تحمله إلى غرفة بها ضوء أو تشعل الأضواء ، وبدلاً من ذلك حاول أن تهز طفلك برفق حتى ينام مرة أخرى.