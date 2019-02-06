عليك معرفة موعد سقاية كل نبات والالتزام بذلك

تعد النباتات المنزلية مفيد بغض النظر عن منظرها الجميل والأنيق فهي تعمل على تلطيف الجو داخل المكان الذي تتواجد فيه و التخلص من الميكروبات الموجودة في الجو و تعمل على زيادة الرطوبة ، و تختلف فائدة النبتة المنزلية بإختلاف نوعها .

نصائح هامة لزراعة النباتات المنزلية:

1- حددي خيار الزراعة هل تريدين زراعة نباتات للشكل والمظهر كالورود وغيرها أم نباتات ومحاصيل مفيدة للطعام

2- حددي خيار الزراعة هل تريدين زراعة نباتات ظل أم نباتات في الشرفة وهل شرفتك مناسبة أم عليك اختيار ما يناسب المساحات المحدودة

3- بعد تحديد المسار الرئيسي عليك القراءة عن الموضوع وسؤال أهل الخبرة ويفضل المرور على عدة مشاتل حتى تجدي من ترتاحين له وتجدين أنه أمين وصادق في نصائحه وماهر في زراعته

4- اسأليه بعدها عن أفضل النباتات المناسبة لخيارك كأفضل نباتات الظل للمنزل أو للشرفة أو غير ذلك

5- كذلك من المهم اختيار ما يناسب جو بلدك ومنطقتك فمثلًا البنفسج الأفريقي رائع للزراعة في الشرفة في البلاد العربية المشمسة إذ يحتاج شمسًا قوية

6- إن كانت شرفتك أو المساحة التي ستزرعين بها أصغر فاعلمي أنه سيحتاج مياه أكثر

7- النباتات الجميلة للطعام زراعة النعناع والريحان وبعض التوابل ويمكن زراعتها في المطبخ بجانب الشباك إن كانت أشعة الشمس تصل إليه أو في الشرفة

8- إن كان لمنزلك حديقة فيمكنك زراعة الخس والفجل وبعض الأزهار العشبية التي يمكن شرب منقوعها بعد التجفيف مثل البابونج

9- عليك أيضًا التفكير في أصص الزرع المناسبة إذ يحتاج كل نوع لنوعية معينة وحجم معين

10- الأوعية التي توضع على النوافذ وسور الشرفات تحديدًا يجب أن يوضع في القاع بعض الحصى بمقدار الربع من الارتفاع تقريبًا إذ يساهم في الاحتفاظ بالتربة وجودتها

11- لتكوين التربة تحتاجين بعض من تربة متعددة الأغراض وسماد عضوي وألياف خاصة تحافظ على رطوبة التربة

12- عليك معرفة موعد سقاية كل نبات والالتزام بذلك

13- حافظي على علاقتك بعامل المشتل لاستشارته فيما تريدينه.

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