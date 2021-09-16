ما تفسير النشاط الجنسي في الأحلام ؟

يقال بأن الأحلام الجنسية ليس لها علاقة بالجنس، ولكنها تكشف بعض الجوانب الخفية في شخصيتنا. كما أنها ليست عن الأشخاص الذي يأتون لنا في الأحلام، ولكنها تتمحور حول ما يمثلونه في حياتنا. فليس كل ما تحلم به واقع، أليس كذلك؟ ومهما كان مصدر الحلم، هناك تفسير لكل شيء، تعالوا لنتعرف على اهم هذه التفسيرات:

ممارسة الجنس مع شخص غريب

وفقا لنظرية كارل يونغ كل شخص لديه أنيموس أو أنيما. الأنيموس تشير إلى الطاقة الذكرية لدى كل أنثى والأنيما تشير إلى الطاقة الأنثوية لدى كل ذكر. وعندما تحلم بممارسة الجنس مع شخص لا تعرفه ومن الجنس الآخر، فأنت بحاجة الى تذكر حالة ذلك الشخص. مثلا أنتِ أنثى وحلمت بأنك تمارسين الجنس مع شخص غريب ولكنه ضعيف. هذا يعني أن الجوانب الذكورية من شخصيتك ضعيفة وبحاجة الى التطوير. ولكن إذا كان الشخص رجلا قويا وجريئا، فهذا يعني أن شخصيتك في التوازن الصحيح بين الطاقات الذكرية والأنثوية والحلم هو علامة على النضوج بالنسبة لك

الجنس مع شخص بلا ملامح

ممارسة الجنس مع شخص مجهول الهوية يعني ببساطة أنك تريد أن تكون أكثر سيطرة وحزم في حياتك. أنت تعاني من مشاكل في بعض الجوانب من شخصيتك وترغب في التخلص منها، الطاقة التي تضعها في ذلك غير كافية لذلك فهي تأتي عن طريق الحلم لتهز كيانك وتنبهك.

الاغتصاب

أحلام الاغتصاب مخيفة جدا ويمكن أن تؤدي إلى تعرق بارد وفزع في منتصف الليل. هنا، نحن نتحدث عن أولئك الذين لم يكونوا ضحايا للاغتصاب أو الاعتداء في الحياة الحقيقية. هذه الأنواع من الأحلام هي في الأساس مظهر من مظاهر الشعور بالعجز حول الامور التي تجري في حياتك. يمكن أن يكون ضغط في العمل، ضغوط اجتماعية أو عائلية. إن أحلام الاغتصاب ترمز إلى الخوف والإذلال والإحباط والعجز. ومع ذلك، إذا كنتِ ضحية للاغتصاب في حياتك فأن هذه الأحلام يمكن أن تعني أضرارا أكثر خطورة لصحتك النفسية.

الجنس مع حبيب سابق

إذا كنت تحلم بممارسة الجنس مع حبيب سابق، فهذا لا يعني أنه لا يزال لديك مشاعر له، وهذا شيء يساء تفسيره دائما. الأحلام التي تشمل احبة أو شركاء سابقين هي، في الواقع، النوع الأكثر شيوعا من الأحلام الجنسية والأكثر حيرة في التفسير. فنحن كثيرا ما نقارن علاقتنا الحالية مع علاقاتنا السابقة، ونسعى إلى ما كان لدينا في الماضي. هذه الأحلام ترمز فقط الى هذه الرغبة.

سفاح القربى

أحلام سفاح القربى أو زنا المحارم تماما مثل الاغتصاب، إذا كان لديك تجربة حقيقية من سفاح المحارم فيجب أن تسعى للحصول على المساعدة الطبية. وإلا فإن الأحلام حول زنا المحارم لا تعني شيئا مروعا. بل قد ترمز إلى النضج أو محاولة التقرب من ذلك الشخص أو المسامحة أو القبول.

الجنس مع صديق/ صديقة

اذا كنتما من نفس الجنس فهذا لا يعني بأن لديك ميول مثلية، ولكنه ببساطة يعني أن هناك صفات تعجبك في هذا الشخص وترغب في أن تكون لديك.

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