النوم القهري: أسبابه، علاجه، نصائح للوقاية منه

النوم القهري Narcolepsy هو هجوم للنوم على الإنسان في اليقظة على الرغم من صحة ساعات النوم والحصول على ساعات نوم كافية، وقد يهجم عليهم النوم القهري عند القيادة أو عند الاجتماعات أو في المحاضرات وغيره من الأمور، ويعتبر النوم القهري حالة نادرة وأكثر الأوقات التي يحدث فيها هو عند الفرح الشديد أو الحزن أو عند الغضب.

ماذا يحدث عند الإصابة بالنوم القهري؟

تعب عام عند الاستيقاظ من النوم

هلوسات

حدوث شلل في النوم

ارتخاء أو فقدان مفاجىء لعضلات في الجسم نتيجة حدوث عاطفة ما خصوصاً الضحك.

حالة من النعاس في النهار

مشاهدة كوابيس في لحظات ما قبل النوم

أسباب النوم القهري

نقص مستويات المادة الكيميائية هيبوكريتين المسؤولة عن ضبط الاستيقاظ.

التغيرات الهرمونية والتي يمكن أن تحدث أثناء البلوغ، انقطاع الطمث، أو بسبب الضغوط النفسية.

من أسباب النوم القهري العدوى مثل إنفلونزا الخنازير أو اللقاحات.

حدوث سكتة دماغية أو إصابة في الرأس.

مضاعفات النوم القهري

مشكلة في أداء العمل خلال النهار.

مشاكل وخلافات في العلاقات الاجتماعية.

الحوادث والإصابات

قد تحدث آثار جانبية للأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات النوم مثل زيادة في الوزن

علاج النوم القهري

لا يوجد علاج النوم القهري حتى الآن لكن هناك طرق ونصائح للوقاية من مرض النوم القهري:

أدوية منشطات الجهاز العصبي.

تناول بعض العقاقير الطبية المنبهة والتي يوصيها الطبيب وذلك لتنظيم النوم بصورة أفضل وتقليل الشعور بالنعاس.

النوم خلال النهار فترة قصيرة من 10- 30 دقيقة في حالة الشعور بالنعاس ولتجنب النوم بشكل مفاجئ الذي يشكل خطورة على المصاب.

تناول أدوية الاكتئاب لأنها تقلل من الهلوسة التي تحدث بسبب مرض النوم القهري وأيضاً تُعالج توقف الحركة الذي يصيب المريض في حالة شعوره بالنعاس والجدير بالذكر أن الطبيب هو من يحدد الأدوية المناسبة في هذه الحالة.

نصائح للوقاية من النوم القهري

تجنب تناول الأكل الدسم

الابتعاد عن المخدرات

تنظيم ساعات النوم من 7-8 ساعات تقريباً.

أخذ قيلولة في النهار أنت من تحددها.

الابتعاد عن السكريات

الابتعاد عن الكحوليات

تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي الأخضر قبل النوم بـ أربع ساعات.

تجنب تناول وجبة العشاء الثقيلة.

الابتعاد قدر المستطاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة مثل المشي.

حاول الابتعاد عن النشاطات المائية إذا كنت لوحدك حتى لا تحصل معك نوبة النوم وأنت تسبح لا سمح الله وتغرق، ونتمنى لكم السلامة والصحة للجميع.

هو أفضل وقت للنوم والاستيقاظ؟

النوم يشكل 33% من الصحة، النوم هو عنصر أساسي للصحة، النوم هي البطارية، والجسد يحتاج للنوم، وقلة النوم تسبب أمراض وخلل في الجسم، وكل ما كان النوم أبكر يكون أفضل وأحسن، وبحسب الخبراء ينصحون النوم من الساعة 8-12 ليلاً وللنوم 5 مراحل ولا بد أن تمر بها، فمثلاً، إذا اردت الاستيقاظ في الساعة 6 صباً يجب النوم الساعة 9 أو الساعة 10 صباحاً، نتمنى لكم نوما هنيئاً.

هل الحالة النفسية تؤثر على النوم؟

نعم الحالة النفسية تؤثر على النوم فهي تسبب التوتر والقلق وتصدر أفكار متكررة ومخاوف كثيرة مما تجعلك تستيقظ في الليل أكثر من مرة، وينتج إصابتك بنوبات هلع أثناء محاولتك النوم وأيضاً الاكتئاب والاضطرابات العاطفية على النوم، فقد يزيد من عدد ساعات النوم بشكل ملحوظ أو ممكن يسبب الأرق.

ما هي أسباب عدم القدرة على النوم في علم النفس؟

عدم القدرة على النوم هو بسبب التوتر والقلق والضغوطات النفسية، ومن الممكن أن تكون أسباب القلق والتوتر وعدم القدرة على النوم متعلقة بأخبار سيئة سمعها الشخص خلال النهار أو ممكن أن تكون بسبب البطالة والفقر، أو ربما تكون خلافات ومشاكل زوجية، وأيضاً سبب عدم القدرة على النوم بسبب المعاناة من مرض ما، وبالإضافة إلى تناول وجبة ثقيلة قبل النوم مما يؤدي ذلك إلى عسر الهضم الذي يسبب عدم القدرة على النوم والأرق، ولا ننسى المبالغة في شرب المنبهات مثل القهوة والشاي الأخضر.

أطعمة ووجبات خفيفة تساعد على نوم هانئ ليلاً

عصير الكرز الحامض مع الجوز

حمص مع كوب حليب

فاكهة الكيوي

سلطة السبانخ مع الكينوا والأفوكادو وبذور اليقطين

الموز مع زبدة الفول السوداني أو مع التمر

الأطعمة الغنية بالبروتين لوجبة العشاء مثل السمك، والبيض، والجبن

شرب البابونج أو اليانسون

الحليب الدافىء مع الكركم

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