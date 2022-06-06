5 أعشاب مجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ومنها البقدونس، الميرمية، الشاي الأخضر، اليانسون، الزعتر، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال.

هل تعاني من رائحة فم كثيرة؟ هل تشعر بالاحراج من رائحة الفم الكريهة؟ هل تعلم ما هي الأعشاب التي تعالج الأعشاب؟ الكثير منا يعاني من رائحة الفم الكريهة والتي تسبب في مجملها الكثير من الإزعاج والألم، وتعد رائحة الفم الكريهة من أكثر هذه المشاكل والتي تعود على صاحبها بالكثير من الضرر النفسي.

أسباب رائحة الفم الكريهة

جفاف الفم

استخدام أدوية تسبب رائحة فم كريهة

التدخين

عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان وتحديداً اللثة واللسان

وجود أمراض تتعلّق بالأنف والبلعوم تحديداً وأبرزها التهاب الحلق أو التهاب البلعوم

وجود أمراض تنفسية مثل الإصابة بالجيوب الأنفية

هناك أسباب تتعلّق بوجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإفراط في النمو البكتيري بداخله.

5 أعشاب مجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

1. البقدونس للتخلص من رائحة الفم الكريهة

البقدونس يحتوي على نكهة منعشة طازجة تساعد على التخلّص من الرائحة الكريهة التي تسببها بعض الأطعمة، وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكلوروفيل في منع نمو البكتيريا ويحمي الأس الهيدروجيني الطبيعي للعاب.

ويكفي يا عزيزي القارىء أن تأخذ بضع أوراق من البقدونس الطازجة وتمضغها بعد كل وجبة، ويمكنك تحضير شاي بالبقدونس واستخدامه كغسول للفم.

2. الشاي الأخضر للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الشاي الأخضر يحتوي على خصائص تساعد على تطهير وإزالة الروائح الكريهة التي تساعد على علاج رائحة الفم الكريهة، ويساعد شربه الشاي الأخضر على مدار اليوم على الحفاظ على نفس منعش.

ومن أجل تحضير الشاي الأخضر، اسكب ملعقتين من الشاي في نصف لتر من الماء المغلي، ثم دع الشراب ليبرد وقم بتصفيته بعد عشرة دقائق. وبعد ذلك، اسكب الشراب في زجاجة واشربها على مراحل على مدار اليوم.

3.الزعتر للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الزعتر يساعد على مكافحة تقرحات الفم والتهاباته، وكذلك يمنحك انتعاشا. لهذا السبب، يعتبر شاي الزعتر علاجا بديلا فعالا لمكافحة رائحة الفم الكريهة. في الواقع، يوصى به بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بالعدوى، على غرار القرحة الجلدية. ونظرا لأن تركيبته تعزز الشفاء وتترك أنفاسك منعشة، يمكنك تحضير كوب من شاي الزعتر، وشرب رشفات من المشروب والغرغرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

4. اليانسون للتخلص من رائحة الفم الكريهة

اليانسون تعتبر من أهم الأعشاب للتخلص من رائحة الفم الكريهة، يعتبر اليانسون نكهة معطرة قوية وطعمها لذيذ، يحتوي اليانسون على العديد من المواد التي تساعد على التخلّص من رائحة الفم المزعجة ويتمّ تناولها بعد نقعها في الماء، ويمكنك مضغ بعض بذور اليانسون، أو غليها في الماء وشرب شاي اليانسون.

5. الميرمية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الميرمية هي عشبة تُساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة بسبب احتوائها على مركبات غنية بمضادات البكتيريا والميكروبات مما يُسهم في حماية أسنانك من الترسبات، وكما تقضي على الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة والبكتيريا التي تُسبب التسوس ومشاكل الفم الأخرى التي تُسبب رائحة الفم الكريهة.

تساعد الميرمية على تنظيم إفرازات اللعاب ويبطئ نمو البكتيريا على الأسنان واللثة، ويمكنك شربه الميرمية مع الشاي أو استخدامه مثل غسول للفم من خلال نقع ملعقة صغيرة من أوراق هذه النبتة في كوب من الماء الساخن، ثم تصفية المنقوع وشربه أو يمكنك غرغرته لمدة دقيقتين، عزيزي القارئ كرر العلاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

يمكنكم تجربة هذه الأعشاب الطبيعية في حال كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، وإذا لم تتخلص من الرائحة الكريهة خلال أيام قليلة، قم باستشارة طبيبك للتأكد من وضعك الصحي.

حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط

للتخلص من رائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط يمكنك استخدم الفرشاة، الخيط، وغسول الفم بانتظام للحفاظ على نظافة فمك، ويمكن أن يساعد غسول الفم المطهر على قتل البكتيريا، وغسل جزيئات الطعام من الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مما يترك فمك نظيفاً، وايضاً تنظيف اللسان أيضاً فعادةً ما نتجاهله ولكن الطعام والبكتيريا المتبقية على اللسان قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

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